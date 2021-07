Farz namazların 3. ve 4. rekâtında sure veya ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi? Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Peki farz namazların 3. ve 4. rekâtında sure veya ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi? İşte Diyanetin cevabı...

Haber Merkezi 05 Temmuz 2021, 16:51 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2021, 16:57 Yeni Şafak