Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Kadıköy’de Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, bu akşam oynanan karşılaşmadan 1-1'lik skor ile ayrılırken, Avrupa Ligi'ndeki puanı da güncellendi. Futbolseverlerin de yakından takip ettiği puan durumu tablosu ve maçtan detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Kadıköy’de konuk ettiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak sahadan tek puanla ayrıldı. Galibiyet için çıktığı mücadelede özellikle ikinci yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan sarı-lacivertliler, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Avrupa’daki yükseliş şansını kaçırdı. Bu sonuçla puanını 8’e çıkaran Fenerbahçe, son hafta öncesi tur hesaplarını sürdürüyor.
Fenerbahçe - Ferencvaros Maçı 1-1 bitti: Sarı-lacivertliler Kadıköy’de puan kaybetti
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, bu organizasyondaki 2. beraberliğini aldı. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler, 66. dakikada 1-0 geriye düştü. Golden 3 dakika sonra Anderson Talisca beraberliği getiren golü kaydetti. Son 21 dakikaya 1-1’lik eşitlikle giren Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, bir topu da direkten döndü.
Evinde ilk kez puan kaybetti
Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı. Tedesco’nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8’e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11’e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.
En-Nesyri çıkarken ışıklandı
Mücadeleye 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Faslı forvet, 57’de kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı atarken 2 dakika sonra ise birebir kaldığı rakibini geçemedi ve top kaybı yaşadı. Topun dışarı çıkmasıyla birlikte Tedesco, Jhon Duran’ı sahaya sürdü. Youssef En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi.
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki son durumu
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde puanını 8’e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, gruptaki son maç öncesi tur için hesaplarını sürdürürken Ferencvaros ise aldığı puanla 4. sırada yer aldı.