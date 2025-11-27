Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Kadıköy’de konuk ettiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak sahadan tek puanla ayrıldı. Galibiyet için çıktığı mücadelede özellikle ikinci yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan sarı-lacivertliler, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Avrupa’daki yükseliş şansını kaçırdı. Bu sonuçla puanını 8’e çıkaran Fenerbahçe, son hafta öncesi tur hesaplarını sürdürüyor.





Fenerbahçe - Ferencvaros Maçı 1-1 bitti: Sarı-lacivertliler Kadıköy’de puan kaybetti

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, bu organizasyondaki 2. beraberliğini aldı. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler, 66. dakikada 1-0 geriye düştü. Golden 3 dakika sonra Anderson Talisca beraberliği getiren golü kaydetti. Son 21 dakikaya 1-1’lik eşitlikle giren Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, bir topu da direkten döndü.





Evinde ilk kez puan kaybetti

Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı. Tedesco’nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8’e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11’e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.





En-Nesyri çıkarken ışıklandı

Mücadeleye 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Faslı forvet, 57’de kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı atarken 2 dakika sonra ise birebir kaldığı rakibini geçemedi ve top kaybı yaşadı. Topun dışarı çıkmasıyla birlikte Tedesco, Jhon Duran’ı sahaya sürdü. Youssef En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi.





Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki son durumu

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde puanını 8’e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, gruptaki son maç öncesi tur için hesaplarını sürdürürken Ferencvaros ise aldığı puanla 4. sırada yer aldı.



