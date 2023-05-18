Fenerbahçe ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 34. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta, 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, kazanarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e indirmek istiyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi yenerek Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, maç saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe'de eksikler kim?

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bu kritik maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor'da hangi oyuncular Fenerbahçe maçında yok?

Trabzonspor'da ise Dorukhan Toköz, Stefano Denswil ve Anastasios Bakasetas maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor! Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE:

İrfan Can Eğribayat; Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres; Willian Arao; Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi; Michy Batshuayi, Enner Valencia

TRABZONSPOR:

Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Hamsik, Doğucan Haspolat, Trezeguet, Edin Visca, Maxi Gomez

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ile ilgili Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL

Fenerbahçe ligde 25 maçtır sahasında yenilmiyor

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 25 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.