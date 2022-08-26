Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu: Grubunda hangi takımlar var? UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i 4-1 gibi farklı skor elde ederek gruplara yükselmeyi başaran Fenerhaçe'nin rakipleri belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin grubunda kaç takım ve hangi takımlar olacak? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte bütün detaylar...

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