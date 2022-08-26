Özgün Fenerbahçenin rakipleri belli oldu Grubunda hangi takımlar var?
ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu: Grubunda hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i 4-1 gibi farklı skor elde ederek gruplara yükselmeyi başaran Fenerhaçe'nin rakipleri belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin grubunda kaç takım ve hangi takımlar olacak? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte bütün detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerhahçe’nin rakipleri kim oldu: UEFA Avrupa Ligi kura sonuçları
UEFA Avrupa Ligi Grupları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Grupları

A Grubu: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo Glimt, Zürih

Fenerbahçe'nin rakipleri

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Nantes, Freiburg

Trabzonspor'un rakipleri

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

JESUS'UN İSTEĞİ YERİNE GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austira Wien maçından sonra yaptığı açıklamada, “O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşündüm ve onlarla tekrar oynamak isterim” demişti. Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe gruplarda tekrar Ukrayna temsilcisiyle eşleşti.

MAÇ TARİHLERİ

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
ÖZGÜN
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu


Mühendislik tarihine damga vurdu

Mühendislik tarihine
damga vurdu

​Dünya mühendislik tarihine damga vurdu.
Havada büyük kaos

Havada büyük kaos

​Camın çatladığını gören yolcular çığlık attı.
Helsinkide terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı

​Tatlıses'in ölümden döndüğü kazada yeni gelişme.
Üç ayda 319<br>ton atık toplandı

Üç ayda 319
ton atık toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden sahillerde yoğun çalışma.

Altı milyon vatandaşı kapsayacak: Tarih netleşti.

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi.

​İstanbul da listede

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.