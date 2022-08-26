Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu: Grubunda hangi takımlar var?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi Grupları
A Grubu: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo Glimt, Zürih
Fenerbahçe'nin rakipleri
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtylland, Sturm Graz
G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Nantes, Freiburg
Trabzonspor'un rakipleri
H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor
JESUS'UN İSTEĞİ YERİNE GELDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austira Wien maçından sonra yaptığı açıklamada, “O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşündüm ve onlarla tekrar oynamak isterim” demişti. Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe gruplarda tekrar Ukrayna temsilcisiyle eşleşti.
MAÇ TARİHLERİ
Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.