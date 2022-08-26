Özgün Trabzonsporun UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
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Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar ligi play-off İlk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer rövanştan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligine veda eden Trabzonpsor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Trabzonspor’un grubu, kura sonuçları, rakipleri, karşılaşmaların tarihleri bütün detayları haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor rakipleri kimler? Maçlar ne zaman oynanacak, kura sonuçları
UEFA Avrupa Ligi Gruplar

Kopenhag karşılaşması sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İki ayaklı maçın ikincisini de tamamladık. İlk ve ikinci maçta hem oyun olarak hem rakip cezasına girme hem topa sahip olma hem attığın şut sayısı açısından oyunu tamamen kendi elimizde oynamamız önemliydi. Rakibe pozisyon vermedik. Oyuncu grubu her şeyi sonuna kadar denedi.

Kazanıp bir üst tura Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda devam etmek istiyorduk. Hem oyun olarak hem konsantrasyon olarak rakipten üstündük. Bu seviyede girdiğin pozisyonları değerlendirmen gerekiyor, rakibi tebrik ediyorum. İki maçta da kazanmak için her şeyi denediler. Nem oranı çok yüksekti, futbolcularımızı çok zorladı.

KAZANABİLECEĞİMİZ TURDA ELENDİK

Oyun olarak kazanabileceğimiz turda elendik. Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. 4 gün sonra oynayacağımız Galatasaray maçına zihinsel ve fiziksel olarak toparlanarak hazırlanacağız.” diye konuşmuştu.

İŞTE GRUPLAR:

A GRUBU: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt, Zürih

FENERBAHÇE’NİN GRUBU

B GRUBU: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

C GRUBU: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D GRUBU: Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise

E GRUBU: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F GRUBU: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G GRUBU: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

TRABZONSPOR’UN GRUBU

H GRUBU: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

MAÇ TARİHLERİ

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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