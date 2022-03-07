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Fiji’de korkutan deprem

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu durum toplumda korku uyandırdı. İnsanların en çok merak ettiği konulardan biride Fiji'nin nerede oldu? Fiji Adaları nerede? Fiji Adaları hangi özelliklere ve coğrafi konuma sahip. Haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Fijinin nerede oldu? Fiji Adaları nerede? Fiji Adaları hangi özelliklere ve coğrafi konuma sahiptir?
Fiji'nin nerede oldu? Fiji Adaları nerede? Fiji Adaları hangi özelliklere ve coğrafi konuma sahip

Deprem korkusu birçok insanın içini ürperten bir gerçek. Dünyanın çeşitli yerlerinden deprem haberleri almakla birlikte, en son haber Güney Pasifik'te yer alan Fiji'den geldi. Fiji Adaları'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki deprem, 581,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fiji Adaları nerede?

Fiji, Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan ve 215’i ıssız olmak üzere 322 adadan oluşan bir adalar ülkesi ve Türkiye’den bakıldığında dünyanın neredeyse tam olarak diğer ucunda sayılıyor. Başkenti Suva olmasına rağmen ana havalimanı yani Istanbul’dan yola çıktığınızda ulaşacağınız havalimanı Nadi adasında bulunuyor.

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