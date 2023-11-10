|
Özgün

Filistin davasının ulusal şairi: Mahmud Derviş

İsrail'in zulümlerine şiiriyle karşılık veren Mahmud Derviş, 'Şâirü'n-Nahda' (Uyanış Şairi) olarak tanındı. Filistin davasına şiirleriyle güç katan Derviş'in katıldığı etkinlikler, İsrail tarafından engellenmeye çalışıldı.

Zeynep Betül Erhun
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:44 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mahmud Derviş

Mahmud Derviş

13 Mart 1941’de Akka kentinin doğusunda yer alan Birve köyünde doğdu. Henüz yedi yaşındayken köyünün 1948 Arap-İsrail savaşı sırasında saldırıya uğraması üzerine, ailesi ile birlikte Lübnan’a kaçarak burada bir süre mülteci kampında yaşadı. Çocuk yaşlarda sürgün hayatı ile tanışmak zorunda kalan Derviş, geri döndüklerinde köyünün yıkıntıları üzerine Yahudi yerleşimlerinin kurulduğunu görünce ailesi ile beraber Filistin’in kuzeyindeki Deyrülesed köyüne yerleşmek zorunda kaldı.


GENÇ YAŞTA YAZMAYA BAŞLADI

Okula burada başlayan Derviş, bizzat şahit olduğu savaş ve sürgün hayatının vermiş olduğu tecrübeyle, küçük yaşta şiirler yazmaya başladı. Filistinlilerin günlük olarak karşılaştığı şiddet ve aşağılanma duygusu karşısında tepkisini şiirleriyle ve katıldığı eylemlerle gösterdi. İsrail ordusu onun katılacağı şiir gecelerini engellemeye çalıştı, yaşadığı mahalleden çıkmasına izin vermedi.


UYANIŞ ŞAİRİ OLARAK TANINDI

İsrail’in sürdürdüğü zulme şiiriyle karşılık vererek her gittiği yerde bu zulmü anlatmayı kendine vazife bilen Derviş, “Şairü’n-nahda” (uyanış şairi) olarak tanındı. 1971 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’ye ve ardından Filistin Kurtuluş Örgütü Araştırmaları Merkezi’nde müdürlük yaptı ve 1982’deki İsrail işgaline kadar kaldığı Lübnan’a taşındı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komisyonu üyeliğine getirildi ve Yaser Arafat’ın danışmanlığını yaptı. Zaman geçtikte Arafat’la fikir ayrılıkları yaşayan Derviş, 1993’te istifa etti. 1994 Temmuz’unda nihayet Filistin’e dönen Derviş, İsrail güçleri tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu Ramallah’ta ve Amman’da ikamet etti. 9 Ağustos 2008 tarihinde ABD’de geçirdiği bir kalp ameliyatı sonrasında 67 yaşında gözlerini hayata yumdu.


Ayetel Kürsi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Ayetel Kürsi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Bakara Suresi'nin 255. ayeti Ayetel Kürsi'nin okunuşu (Türkçe-Arapça), anlamı, Diyanet meali ve tefsiri haberimizde. Allah'ın yüceliğini ve kudretini anlatan bu ayet, İslam'ın en önemli ayetlerinden biridir. Ayetel Kürsi, her türlü kötülükten ve zarardan korunmak için okunması tavsiye edilen bir ayettir. Hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmış Ayetel Kürsi, Allah-u Teâlâ’yı en geniş ve en detaylı olarak anlatan duadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) “Kim ki her farz namazının arkasında Ayetul Kürsi'yi okursa, onun Cennet'e gitmesine ancak ölmemesi mani olur.” buyurmuştur. Peki, Ayetel Kürsi nasıl okunur, anlamı ve tefsiri nedir? İşte Ayetel Kürsi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı, meali ve tefsiri.

#Filistin
#İsrail
#Mahmud Derviş
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Filistin davasının ulusal şairi: Mahmud Derviş