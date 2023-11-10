Filistin davasının ulusal şairi: Mahmud Derviş

Bakara Suresi'nin 255. ayeti Ayetel Kürsi'nin okunuşu (Türkçe-Arapça), anlamı, Diyanet meali ve tefsiri haberimizde. Allah'ın yüceliğini ve kudretini anlatan bu ayet, İslam'ın en önemli ayetlerinden biridir. Ayetel Kürsi, her türlü kötülükten ve zarardan korunmak için okunması tavsiye edilen bir ayettir. Hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmış Ayetel Kürsi, Allah-u Teâlâ’yı en geniş ve en detaylı olarak anlatan duadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) “Kim ki her farz namazının arkasında Ayetul Kürsi'yi okursa, onun Cennet'e gitmesine ancak ölmemesi mani olur.” buyurmuştur. Peki, Ayetel Kürsi nasıl okunur, anlamı ve tefsiri nedir? İşte Ayetel Kürsi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı, meali ve tefsiri.