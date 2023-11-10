Filistin davasının ulusal şairi: Mahmud Derviş

Mahmud Derviş
13 Mart 1941’de Akka kentinin doğusunda yer alan Birve köyünde doğdu. Henüz yedi yaşındayken köyünün 1948 Arap-İsrail savaşı sırasında saldırıya uğraması üzerine, ailesi ile birlikte Lübnan’a kaçarak burada bir süre mülteci kampında yaşadı. Çocuk yaşlarda sürgün hayatı ile tanışmak zorunda kalan Derviş, geri döndüklerinde köyünün yıkıntıları üzerine Yahudi yerleşimlerinin kurulduğunu görünce ailesi ile beraber Filistin’in kuzeyindeki Deyrülesed köyüne yerleşmek zorunda kaldı.
GENÇ YAŞTA YAZMAYA BAŞLADI
Okula burada başlayan Derviş, bizzat şahit olduğu savaş ve sürgün hayatının vermiş olduğu tecrübeyle, küçük yaşta şiirler yazmaya başladı. Filistinlilerin günlük olarak karşılaştığı şiddet ve aşağılanma duygusu karşısında tepkisini şiirleriyle ve katıldığı eylemlerle gösterdi. İsrail ordusu onun katılacağı şiir gecelerini engellemeye çalıştı, yaşadığı mahalleden çıkmasına izin vermedi.
UYANIŞ ŞAİRİ OLARAK TANINDI
İsrail’in sürdürdüğü zulme şiiriyle karşılık vererek her gittiği yerde bu zulmü anlatmayı kendine vazife bilen Derviş, “Şairü’n-nahda” (uyanış şairi) olarak tanındı. 1971 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’ye ve ardından Filistin Kurtuluş Örgütü Araştırmaları Merkezi’nde müdürlük yaptı ve 1982’deki İsrail işgaline kadar kaldığı Lübnan’a taşındı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komisyonu üyeliğine getirildi ve Yaser Arafat’ın danışmanlığını yaptı. Zaman geçtikte Arafat’la fikir ayrılıkları yaşayan Derviş, 1993’te istifa etti. 1994 Temmuz’unda nihayet Filistin’e dönen Derviş, İsrail güçleri tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu Ramallah’ta ve Amman’da ikamet etti. 9 Ağustos 2008 tarihinde ABD’de geçirdiği bir kalp ameliyatı sonrasında 67 yaşında gözlerini hayata yumdu.