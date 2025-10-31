Ford Otomotiv Sanayi, temettü dağıtımı yapacak. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO) temettü teklifini Genel Kurul'a sunacak. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Yönetim Kurulu, nakit temettü dağıtılmasını Olağanüstü Genel Kurul’un onayına sunacak. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Peki Ford Otomotiv ne zaman temettü dağıtacak?

Ford Otomotiv ne kadar temettü dağıtımı yapacak?

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Yönetim Kurulu, ortaklara toplam 21 milyar 230 milyon TL tutarında nakit temettü dağıtılmasını Olağanüstü Genel Kurul’un onayına sunacak. Dağıtılacak temettü 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,05 TL, net 5,1425 TL olarak belirlendi.