Temettü verecek hisseler belli oldu: Ekim ayı temettü takvimi ve öne çıkan şirketler

14:1517/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Ekim ayında yatırımcıları sevindirecek gelişmeler yaşanacak. Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, 2025 yılı kâr dağıtım planlarını açıklamaya başladı. Ay boyunca farklı şirket, elde ettikleri kârın belirli bir kısmını temettü olarak yatırımcılarına sunacak. İşte Ekim 2025 dönemine ait güncel temettü takvimi ve öne çıkan şirketler.

Temettü ödemesi planlanan şirketler için takvim netleşti. Bu ay itibarıyla 15'ten fazla firma, elde ettikleri kazancın bir bölümünü hissedarlarına temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. İşte Ekim 2025 için güncellenmiş temettü programı ve ayrıntılar.

Temettü veren şirketler ve temettü takvimi

Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

BIST kodu: TRCAS

Temettü tutarı: 0,5687 TL

Tarihi: 17.10.2025

Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: MSGYO

Temettü tutarı: 0,1473 TL

Tarihi: 22.10.2025

Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

BIST kodu: ALKLC

Temettü tutarı: 0,0069 TL

Tarihi: 22.10.2025

Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: AVPGY

Temettü tutarı: 1,9375 TL

Tarihi: 27.10.2025

Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BIST kodu: OSMEN

Temettü tutarı: 0,0500 TL

Tarihi: 27.10.2025

Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: MEDTR

Temettü tutarı: 0,0714 TL

Tarihi: 27.10.2025

Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: DESA

Temettü tutarı: 0,0714 TL

Tarihi: 30.10.2025

Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

BIST kodu: OYAKC

Temettü tutarı: 0,8500 TL

Tarihi: 30.10.2025

Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

BIST kodu: GUNDG

Temettü tutarı: 0,0436 TL

Tarihi: 31.10.2025

Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: SANFM

Temettü tutarı: 0,0425 TL

Tarihi: 31.10.2025

