Ekim ayında yatırımcıları sevindirecek gelişmeler yaşanacak. Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, 2025 yılı kâr dağıtım planlarını açıklamaya başladı. Ay boyunca farklı şirket, elde ettikleri kârın belirli bir kısmını temettü olarak yatırımcılarına sunacak. İşte Ekim 2025 dönemine ait güncel temettü takvimi ve öne çıkan şirketler.
Temettü ödemesi planlanan şirketler için takvim netleşti. Bu ay itibarıyla 15'ten fazla firma, elde ettikleri kazancın bir bölümünü hissedarlarına temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. İşte Ekim 2025 için güncellenmiş temettü programı ve ayrıntılar.
Temettü veren şirketler ve temettü takvimi
Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.
BIST kodu: TRCAS
Temettü tutarı: 0,5687 TL
Tarihi: 17.10.2025
Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: MSGYO
Temettü tutarı: 0,1473 TL
Tarihi: 22.10.2025
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.10.2025
Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: AVPGY
Temettü tutarı: 1,9375 TL
Tarihi: 27.10.2025
Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 27.10.2025
Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: MEDTR
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 27.10.2025
Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 30.10.2025
Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
BIST kodu: OYAKC
Temettü tutarı: 0,8500 TL
Tarihi: 30.10.2025
Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
BIST kodu: GUNDG
Temettü tutarı: 0,0436 TL
Tarihi: 31.10.2025
Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: SANFM
Temettü tutarı: 0,0425 TL
Tarihi: 31.10.2025