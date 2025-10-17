Temettü ödemesi planlanan şirketler için takvim netleşti. Bu ay itibarıyla 15'ten fazla firma, elde ettikleri kazancın bir bölümünü hissedarlarına temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. İşte Ekim 2025 için güncellenmiş temettü programı ve ayrıntılar.