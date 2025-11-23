Yeni Şafak
Formula 1 kim kazandı?

Formula 1 kim kazandı?

23/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
FORMULA 1 LAS VEGAS GP
FORMULA 1 LAS VEGAS GP

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam etti. 2025 Vegas Grand Prix'sini sevineni Max Verstappen oldu. Lando Norris ikinci sırayı alırken, podyumu tamamlayan isim George Russell oldu.

Las Vegas'ın alacakaranlığında beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış başladı. Yarışın ilk turunda pole pozisyonundan kalkan Lando Norris, çıkışta hafif bir patinaj yaşayınca hemen yanından start alan Max Verstappen ve arkadan mükemmel kalkış yapan George Russell tarafından geçildi. Verstappen viraj 1’de liderliği ele geçirirken, Norris bir an için üçüncülüğe kadar geriledi. İlk turda Gabriel Bortoleto geç frenlemesi yüzünden Lance Stroll'e temas ederek arka grupta bir kaos oluşturdu.

Las Vegas'ta damalı bayrağı ilk gören isim Max Verstappen oldu. Bu sonuçla hala şampiyonluk ihtimalini korumakta. Lando Norris ikincilikle yarışı tamamlarken podyumu tamamlayan kişi Russell oldu.

