Binlerce kişi Gazze için New York'ta sokaklara döküldü: İsrail'e lanet okudu

ABD'nin New York şehrinde bulunan Union Meydanı, Filistin'e destek için toplanan binlerce göstericiye ev sahipliği yaptı. Protestocular, Gazze'deki soykırımcı İsrail saldırılarını kınayarak Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla meydanı dolduran göstericiler, terör devleti İsrail'in askeri operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

1 / 45 Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ediyor.

2 / 45 Filistin Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 40 bin 786 sivilin hayatını kaybettiğini, 94 bin 224 sivilin ise yaralandığını duyurdu.



3 / 45 Bakanlık, son 24 saatte 48 sivilin yaşamını yitirdiğini, 70 sivilin ise yaralandığını açıkladı.



4 / 45 Öte yandan dünyanın dört bir yanında İsrail'e olan nefret giderek artıyor.



5 / 45 ABD'nin New York kentinde yer alan Union Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi binlerce gösterici, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını protesto etti.



6 / 45 Filistin'e destek için düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi bir araya geldi.



7 / 45 Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'ye yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.



8 / 45 Atılan sloganlarda İsrail'e lanet okunurken bağımsız Filistin sloganları atıldı.



9 / 45 Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteri, olaysız şekilde sona erdi.

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