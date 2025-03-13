Birleşmiş Milletler: Filistin üzerinde soykırım gerçekleştiriyor

'Halkı kontrolde tutup yok etmeye çalışıyorlar'

İsrail'in, Filistinlilere karşı cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini, onların kendi kaderini tayin etme haklarını engellemek için daha fazla kullandığı belirtilen raporda, "İsrail, cinsel ve üreme sağlık tesislerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla soykırım eylemleri gerçekleştiriyor." denildi.

Raporda, İsrail'in sıklığı ve şiddeti artan cinsel ve cinsiyete dayalı şiddeti, Filistin halkını kontrolünde tutmak ve onları yok etmek için bir savaş stratejisi olarak kullandığı vurgulandı.







