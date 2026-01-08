BM yerinden edilen Filistinlilere gıda yardımında bulundu

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde derinleşen insani kriz ve İsrail’in 37’den fazla insani yardım kuruluşunun faaliyet izinlerini askıya almasının ardından, Deyr Belah'ın ez-Zevaide bölgesinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından un ve gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Bölgede yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, yardım almak için dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.

