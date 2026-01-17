Boston’da ICE ve ABD’nin Venezuela politikası protesto edildi

Göstericiler, JFK Federal Binası önünde düzenlenen protestoda ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) uygulamalarını ve ABD’nin Venezuela’daki rolünü protesto etti.

