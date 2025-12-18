Gazze’de Şifa Doğu Tıp Merkezi onarım çalışmalarının ardından hizmete açıldı

Abluka altındaki Gazze kentinde bulunan ve savaş sürecinde zarar gören Şifa Hastanesi'ndeki Doğu Binası'nı Yenileme Projesi, yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. Kentte hizmet veren en büyük tıbbi bölümlerden biri olarak bilinen binanın zemin katı ile ameliyathane katı, Filistin Sağlık Bakanlığı ile Türkiye’den Hak İnsani Yardım Derneği (HAK) ve Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği (MEDICS) koordinasyonunda yeniden rehabilite edildi. Açılış törenine hastane yönetimi ve bölge sakini Filistinliler katıldı.

1 /17

2 /17

3 /17

4 /17

5 /17

6 /17

7 /17

8 /17

9 /17

10 /17

11 /17

12 /17

13 /17

14 /17

15 /17

16 /17