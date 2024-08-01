Gazze'deki İsrail ablukası çaresiz bıraktı : Engelliler gerekli tedavi ve bakıma erişemiyor

Gazzeliler, Terör Devleti İsrail'in zalim saldırıları ve bölgeye uyguladığı abluka sebebiyle açlık, zorunlu göç ve tıbbi ihtiyaçların bulunamaması gibi zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Bölgedeki imkansızlıklardan en çok etkilenenlerin başında özel ihtiyaç sahibi bireyler geliyor. Gazze'deki İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk ederek Deyr Belah kentinde derme çatma çadırlara sığınan fiziksel ve zihinsel engelli bireyler, sıcak havalarda zorlu yaşam koşulları ve imkansızlıklarla mücadele ediyor.

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