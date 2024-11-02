Halk paçaları sıvadı: Tarihin en büyük sel felaketi sonrası İspanyol halkından topyekün dayanışma

İspanya'daki tarihi sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi, ilk şok dalgası yerini öfke, hayal kırıklığı ve dayanışmaya bıraktı. Özellikle Valencia kentinin ağır yara aldığı sel felaketinde onlarca kişi, halkı selden etkilenen yerleşim yerleri ile dayanışma gösterip temizlik çalışmalarına katılıyor ve öncelikli ihtiyaçlardan olan gıda ve su tedariklerinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

1 /25 İspanya'da 29 Ekim'de özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e çıkarken, halen çok sayıda kayıp olduğu belirtildi.

2 /25 Valensiya'da mevcut durumda polis, itfaiye, asker ve sivil yardım kuruluşundan toplam 17 bin 500 kişi arama, kurtarma ve temizlik çalışmalarına katıldı.

3 /25 Sel felaketinde en büyük zararı gören 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesinde ise arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

4 /25 Öte yandan her yaştan, her kesimden binlerce gönüllü temizlik çalışmalarına yardımcı olmak için Valensiya'ya akın etti.

5 /25 Bazıları paspas, kova veya kürekle geldi. İçme suyu şişeleri, yiyecek torbaları, mamalar taşındı.

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