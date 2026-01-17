Yeni Şafak
Hindistan'da yaklaşık on bin dansçısı Guinness Dünya Rekoru için performans sergiledi

23:4217/01/2026, Cumartesi
Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde yer alan Sarusajai stadyumunda, Guinness Dünya Rekoru denemesi için yaklaşık on bin dansçı geleneksel Bagrumba halk dansını hep birlikte sergiledi.

Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde yer alan Sarusajai stadyumunda, Guinness Dünya Rekoru denemesi için yaklaşık on bin dansçı geleneksel Bagrumba halk dansını hep birlikte sergiledi.

