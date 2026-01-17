Hindistan'da yaklaşık on bin dansçısı Guinness Dünya Rekoru için performans sergiledi

Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde yer alan Sarusajai stadyumunda, Guinness Dünya Rekoru denemesi için yaklaşık on bin dansçı geleneksel Bagrumba halk dansını hep birlikte sergiledi.
#Hindistan
#Dans
#Guinness Dünya Rekoru