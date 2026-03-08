Yeni Şafak
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Batı Şeria semalarında görüntülendi

20:358/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
AA
İran'dan İsrail'e atılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri semalarında görüntülendi. Bazı füzeler, İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

#İran
#İsrail
#Füze
#Batı Şeria
