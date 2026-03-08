İran'dan İsrail'e atılan füzeler Batı Şeria semalarında görüntülendi

İran'dan İsrail'e atılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri semalarında görüntülendi. Bazı füzeler, İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
#İran
#İsrail
#Füze
#Batı Şeria
