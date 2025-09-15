İspanya'da toplu ulaşımda ilk sürücüsüz elektrikli otobüs denemesi Madrid'de başladı

Yetkililer, aracın güvenli olduğunu vurgulasa da yayaya, yoldan geçen bisiklet ve motosiklet başta olmak üzere araçlara karşı oldukça hassas olan aracın, pilot denemelerde sık sık gözetimci tarafından otomatikten çıkarılıp fiziksel kullanıma geçmek zorunda kaldığı görüldü.





Madrid özerk yönetim hükümeti, 2026'dan itibaren bu tip sürücüsüz elektrikli araçları aktif olarak kullanmayı planlıyor.