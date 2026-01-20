Yeni Şafak
İspanya'daki tren kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

22:40 20/01/2026, Salı
İspanya'nın Kurtuba kentinde meydana gelen tren kazasının ardından bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Raydan çıkan vagonların parçalandığı kazada, trenin içinden kopan koltuklar ve metal parçaları etrafa saçıldı. Ekipler, raydan çıkan ve ağır hasar gören vagonların bulunduğu alanda faaliyet yürüttü.

İspanya’da Malaga’dan Madrid’e giden bir hızlı tren, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Pazar günü yerel saatle 19.45 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiği açıklandı. 

 Trenin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp cesetleri bulmak için ağır makineler kullanıldığı açıklandı. Uzmanlar, Madrid’in yaklaşık 360 km güneyindeki Cordoba eyaletinin Adamuz kasabası yakınlarında yaşanan İspanya’nın geniş hızlı tren ağında meydana gelen ilk ölümcül kazada iki trenin çarpışma nedeninin hatalı bir ray bağlantısı olabileceğini ifade ediyor.

Üç günlük ulusal yas ilan edildi


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sanchez, tren kazasında hayatını kaybeden 41 kişi için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Olaya yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktaran Sanchez, kazanın nedeninin ortaya çıkarılacağını sözünü vererek "Bugün ülkemiz için yas günü. Gerçeği ortaya çıkaracağız, cevabı bulacağız ve bu trajedinin kaynağı ve nedeni hakkında cevap belli olduğunda mutlak şeffaflık ve mutlak netlikle bunu kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı

Soruşturma bir ay sürebilir


Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise soruşturmanın en az bir ay sürebileceğini belirterek, olayı "son derece garip" olarak nitelendirdi. Ölü sayısının "henüz kesinleşmediğini" kaydeden Puente, ölenlerin kimliklerini tespit etmek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.


Demiryolu yetkilileri, iki trende 400 yolcu ve personel bulunduğunu açıklamıştı.

