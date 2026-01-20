İspanya’daki tren kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İspanya’da Malaga’dan Madrid’e giden bir hızlı tren, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Pazar günü yerel saatle 19.45 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiği açıklandı.