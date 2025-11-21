Yeni Şafak
İtalya'da sokaklar karıştı: Bologna'da Virtus-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrail takımı protesto edildi

23:0721/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
İtalya’da Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv EuroLeague karşılaşması öncesi İsrail takımının gelişi büyük protestolara sahne oldu. Göstericiler polis hattına havai fişek, patlayıcı ve boya kutuları fırlatırken, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. PalaDozza çevresinde yaklaşık 500 güvenlik görevlisi konuşlandırıldı, Filistin’e destek yürüyüşlerine 5.000’den fazla kişi katıldı. Maçın başlama süresi yaklaşsa da olaylar sürüyor ve iptal ihtimali hâlen belirsiz.

İtalya’da oynanan Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv takımları karşı karşıya gelirken, İsrail takımının gelişi yoğun protestolarla karşılandı.

Maç öncesinde günler öncesinden başlayan tepkiler ve tartışmalar bu akşam büyük boyuta ulaştı. Göstericiler polis hattına havai fişek, patlayıcı ve boya kutuları fırlatırken, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Maçın oynanacağı PalaDozza çevresinde yaklaşık 500 güvenlik görevlisi konuşlandırıldı, ancak Filistin’e destek yürüyüşlerine katılımın kısa sürede 5.000’i aştığı bildirildi.

Olaylar sırasında “Filistin’e özgürlük” ve “Herkes İsrail’e karşı” sloganları atıldı. Görgü tanıkları ve gazeteciler, bölgede yaralananların olduğunu, ancak sayının net olarak bilinmediğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı ise yapılan açıklamada şiddeti kınayarak, polis güç kullanımının zorunlu olduğunu belirtti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Maccabi Tel Aviv takımı salona alındı.

Maçın başlama süresi yaklaşmasına rağmen, olaylar dışarıda devam ediyor ve resmi bir açıklama olmadığı için iptal ihtimali hâlen belirsizliğini koruyor.

#İtalya
#Bologna
#Maccabi Tel Aviv
#Virtus Bologna
