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Katil İsrail ordusu Han Yunus kentinden büyük yıkım bırakarak çekildi

Katil İsrail ordusu Han Yunus kentinden büyük yıkım bırakarak çekildi

13:5829/09/2024, Pazar
AA
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Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin bazı köy ve kasabalarından ardında büyük bir yıkım bırakarak çekildi. İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından saldırılar sonucu yüzlerce konut, ev, yol ve altyapıda büyük yıkım olduğu ortaya çıktı. Bölgeye gelen Filistinliler, yıkılmış veya ağır hasar görmüş evleriyle karşılaştı.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin bazı köy ve kasabalarından ardında büyük bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından saldırılar sonucu yüzlerce konut, ev, yol ve altyapıda büyük yıkım olduğu ortaya çıktı. 

Bölgeye gelen Filistinliler, yıkılmış veya ağır hasar görmüş evleriyle karşılaştı.

#İsrail
#Han Yunus
#Hamas
#Gazze

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