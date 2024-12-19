Katil İsrail'den Batı Şeria'da SİHA saldırısı: 4 Filistinli katledildi

Katil İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda SİHA saldırısı düzenledi.
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir araca SİHA ile saldırdı. Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
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İşgalci İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'na SİHA ile saldırı düzenledi.
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Araca yönelik düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
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Bölgede bulunan Filistinliler, saldırı sonrası hurdaya dönen aracı inceledi.
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