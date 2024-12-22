New York sokaklarında Filistin bayrakları: ABD'li vicdan sahipleri Gazze için yürüdü

ABD'nin New York kentinde, Washington'un soykırımcı İsrail'e silah ambargosu uygulaması için yürüyüş düzenlendi.

ABD'nin New York kentindeki Filistin yanlıları, ABD'nin İsrail'e silah ambargosu koyması için yürüyüş düzenledi. Manhattan sokaklarında Filistin bayrakları dalgalandı, soykırımcı İsrail ile birlikte katliamın ana sponsoru ABD yönetimi de protesto edildi.

1 /21 Yürüyüşte; ABD yönetimine, işgalci İsrail'e silah ambargosu uygulaması çağrısında bulunuldu.

2 /21 Vicdan sahibi ABD'liler, "Şimdi silah ambargosu" yazılı pankartlar tuttu.

3 /21 Manhattan sokaklarında Filistin bayrakları dalgalandı.

4 /21 Yürüyüşte "ABD Filistin'deki katliama yardım etmeyi durdur" yazılı afişler taşındı.

5 /21

6 /21

7 /21

8 /21

9 /21

10 /21

11 /21

12 /21

13 /21

14 /21

15 /21

16 /21

17 /21

18 /21

19 /21

20 /21