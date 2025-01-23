Prens Selman ile Trump telefonda görüştü: ABD'ye 600 milyar dolarlık dev yatırım gündemde

Trump göz kırpmıştı

Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından, "İlk yurt dışı gezisi genellikle İngiltere ile olmuştur ama geçen sefer bunu Suudi Arabistan'a yapmıştım çünkü 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü almayı kabul etmişlerdi. Eğer Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolar daha almak isteseydi muhtemelen giderdim." şeklinde konuşmuştu.