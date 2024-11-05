Roketsan'dan Paris çıkarması: Katmanlı hava savunma sistemi ilk kez sergilendi dünyanın gözü Türk savunmasında

İlk kez sergilendi





Türk savunma sanayiinin milli projelerinden biri olan SİPER Ürün-2, Fransa’da gerçekleştirilen Euronaval 2024 Deniz Savunma Fuarı’nda ilk kez sergilendi. Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle hayata geçirilen SİPER Ürün-2 projesi, katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için oldukça önemli bir unsur olacak.



