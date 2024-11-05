Roketsan'dan Paris çıkarması: Katmanlı hava savunma sistemi ilk kez sergilendi dünyanın gözü Türk savunmasında

Roket ve füze sistemleriyle kendini tüm dünyaya ispatlayan Türkiye’nin lider firması Roketsan, üstün özelliklere sahip deniz sistemleriyle Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Euronaval 2024 fuarına damga vurdu. Atmaca gemisavar füzesini, Çakır seyir füzesini, Orka yeni nesil hafif sınıf torpidosunu, Levent yakın hava savunma sistemini, Levent füzesini, MİDLAS milli dikey atım lançer sistemini sergileyen Roketsan, fuara katılan üst düzey heyetlerden büyük ilgi gördü.
Türkiye’nin savunmasında stratejik ürünleriyle stratejik görevler üstlenen Roketsan, özellikle üstün teknolojiye sahip deniz sistemlerini Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Euronaval fuarında sergiliyor.
Özellikle deniz savunmasına yönelik geliştirdiği ürünlere ağırlık veren Roketsan, birçok ülkenin üst düzey heyetleri ve askeri delegasyonlarının ziyaret ettiği Euronaval'da, yeni ihracatlar gerçekleştirme hedefiyle fuarda önemli görüşmeler yapmayı hedefliyor.
Hangi ürünler sergileniyor
Roketsan, Euronaval 2024'te Atmaca gemisavar füzesini, Çakır seyir füzesini, Orka yeni nesil hafif sınıf torpidosunu, Levent yakın hava savunma sistemini, Levent füzesini, MİDLAS milli dikey atım lançer sistemini sergiliyor.
Bunların yanı sıra Siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi, Hisar-D füzesi, Sungur hava savunma füze sistemi, Cirit lazer güdümlü füze, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi ve OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi de Roketsan standında Euronaval katılımcıları ile buluşuyor.
"Denizlerin altından uzayın derinliklerine tüm ürünlere ilgi büyük"
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı açıklamada Roketsan olarak 36 yıldır, hava, kara, deniz ve uzay sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, denizlerin altından uzayın derinliklerine varıncaya kadar teknolojiler geliştirdiklerini ifade ederek fuarda büyük ilgi gördüklerini belirtti.
Euronaval'ın ise deniz sistemleri alanında geliştirdikleri sistemleri dünyaya tanıtma noktasında önemli fırsatlar sunduğunu aktaran İkinci,
"Birçok ülkeden bu fuara katılan üst düzey heyetler, birçoğu sahada kendini kanıtlamış ve fiyat performans açısından rakiplerinin önüne geçen ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor. Euronaval'da yaptığımız görüşmelerin yeni işbirliklerine de vesile olacağına inanıyorum." dedi.
İlk kez sergilendi
Türk savunma sanayiinin milli projelerinden biri olan SİPER Ürün-2, Fransa’da gerçekleştirilen Euronaval 2024 Deniz Savunma Fuarı’nda ilk kez sergilendi. Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle hayata geçirilen SİPER Ürün-2 projesi, katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için oldukça önemli bir unsur olacak.
Geçtiğimiz eylül ayında ikinci atış testini tamamlayan SİPER Ürün-2, 150 kilometreden fazla menzil sunacak. Yaklaşık 6.3 metre uzunluğunda ve 420mm çapındaki füze, daha küçük kardeşi gibi savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı faaliyet gösterecek.
SİPER Özellikleri
Menzil:150 km
Uzunluk: 6.3 m
Çap: 420 mm
Kanister: 6450 x 850 x 800 mm (ürün-1 ve 2 için tek tip kanister)
Güdüm: Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık
Harp başlığı: Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı
Platformlar: Taktik tekerlekli araç
Hedef tipi: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat