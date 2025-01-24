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Rusya Liman'a hava saldırısı düzenledi: Sivil yerleşim yerleri hasar aldı

Rusya Liman'a hava saldırısı düzenledi: Sivil yerleşim yerleri hasar aldı

13:1124/01/2025, Cuma
AA
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Liman kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda sivil yerleşim yerleri de hasar aldı. Saldırı sonrası itfaiye ekipleri olay yerinde yangın söndürme çalışması başlattı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Liman kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda sivil yerleşim yerleri de hasar aldı.

Saldırı sonrası itfaiye ekipleri olay yerinde yangın söndürme çalışması başlattı.


#Rusya
#liman
#hava saldırısı

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