Rusya Liman'a hava saldırısı düzenledi: Sivil yerleşim yerleri hasar aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Liman kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda sivil yerleşim yerleri de hasar aldı. Saldırı sonrası itfaiye ekipleri olay yerinde yangın söndürme çalışması başlattı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Liman kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırıda sivil yerleşim yerleri de hasar aldı.
Saldırı sonrası itfaiye ekipleri olay yerinde yangın söndürme çalışması başlattı.