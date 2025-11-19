Rusya’nın Ternopil saldırısında can kaybı 20’ye yükseldi

Yeni Şafak
Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna’nın batısındaki Ternopil şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’si çocuk olmak üzere 20’ye, yaralı sayısı 66’ya yükseldi. Rus güçleri, Ukrayna’nın batısına yönelik en ölümcül saldırıyı gerçekleştirdi.

Rus ordusunun Ternopil şehrine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında can kaybı arttı.

Şehirdeki 9 katlı konut binalarına düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’si çocuk olmak üzere 20’ye yükseldi. 

Ukrayna polisi, yaralananların sayısının ise 16’sı çocuk olmak üzere 66’ya ulaştığını aktardı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, ülke genelinde birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün saldırılara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin birçok bölgesinde, Rusya’nın saldırısının ardından oluşan durumun giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’ya karşı 470’ten fazla saldırı dronu ve çeşitli türlerde 48 füze fırlattığı doğrulandı. Bunlardan biri balistik, geri kalanları ise seyir füzesi" ifadelerini kullanmıştı.

