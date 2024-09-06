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Dünya

Siyonist İsrail'in saldırıları sürüyor: El Halil kenti büyük bir hapishaneye dönüştürüldü

14:02 - 6/09/2024 Cuma
AA

Filistinliler, Katil sürüsü İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti ile komşu beldeleri askeri kontrol noktaları ve demir bariyerlerle bölerek "büyük bir hapishaneye" dönüştürdüğünü ifade ediyor. Katil sürüsü İsrail'in kentin girişlerini askeri kontrol noktaları ve bariyerlerle kapatması, kentte piyasaların durmasına, ticaret ve ulaşımın felce uğramasına neden oldu.

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#batı şeria
#israil
#El Halil
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