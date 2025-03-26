Suriyeliler bayramı yıllar sonra ülkelerinde kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

Abdullah Elzemo (31) da 12 yıl sonra ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirtti. Çifte bayram yaşadığını anlatan Elzemo, "Benim için iki bayram oldu. Hem ülkeme döneceğim hem de orada bayramı kutlayacağım. Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.