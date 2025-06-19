Trump'ın İran planı ne? Amerikan B-2’leri Fordo’yu vuracak mı?

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları devam ederken gözler ABD’nin doğrudan bu savaşa dahil olup olmayacağı konuşunda verilecek karara çevrilmiş durumda. Öyle ki, Trump G7 Zirvesi’nden erken ayrıldığı andan itibaren dünya diken üstünde. İsrail ordusu Amerikan tanker uçaklarının da yardımıyla F-35 jetleriyle başta Tahran olmak üzere birçok kenti bombalamayı sürdürse de uzmanlar Fordo nükleer tesisini ancak Amerikan yapımı 60 metreye kadar inebilen sığınak delenlerle (B-2) imha edebileceğini iddia ediyor. Peki, ABD’nin planı ne? Amerikan B-2’leri Fordo’yu vuracak mı?
ABD basını; İsrail’e arka planda destek veren Trump'ın, Fordo Nükleer Tesisi'ni ortadan kaldırmak için bizzat saldırı fikrine ısındığını ve bunun için tek saldırı değil birden çok saldırının gerekeceğini savunurken bu tesisin ancak Amerikan B2 bombardıman uçakları ile yok edebileceğini kaydetti.
Amerikan B-2’leri Fordo’yu vuracak mı?
İran’ın 80 ila 90 metre derinliğe inşa ettiği Fordo Nükleer Tesisi’nin hedef alınması için yalnızca ABD’nin en ağır sığınak delici bombası olan GBU-57/B “Büyük Ordonat Delici” (Massive Ordnance Penetrator - MOP) yeterli görülüyor.
13 ton 600 kilo ağırlığındaki bu özel bomba, sadece ABD’nin B-2 Spirit tipi stratejik bombardıman uçaklarıyla taşınabiliyor. Bu durum, İsrail’in Fordo hedefini etkisiz hale getirebilmesi için ABD’nin askeri olarak sürece doğrudan katılmasını zorunlu kılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladığı, toplantıda Fordo’ya yönelik olası müdahalenin de gündeme geldiği ifade ediliyor.
Wall Street Journal’ın haberine göre, bu toplantıda İran’a doğrudan bir saldırı konusunda kesin bir karara varılmadı ancak seçenekler arasında bu ihtimal de yer aldı.
Trump’ın planı "Sığınak avcısı" mı?
GBU-57/B tipi bomba, hedefi vurmadan önce yer altına nüfuz ederek, beton ve zırhlı zeminleri delip ardından infilak edecek şekilde geliştirildi. “Sığınak avcısı” olarak da anılan bu mühimmat, 61 metre derinliğe kadar inebiliyor ve hedefi yerin altında imha edebiliyor. Fordo gibi yüksek güvenlikli bir yeraltı tesisinin imhası için birden fazla bombanın art arda kullanılması gerektiği değerlendiriliyor.
İsrailli güvenlik kaynakları, İran’ın nükleer kapasitesini durdurmaya yönelik olası bir saldırıda Fordo’nun temel hedeflerden biri olduğunu açıkça dile getiriyor.
İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’e verdiği demeçte, “Bu operasyonun başarıyla tamamlanması Fordo’nun tamamen ortadan kaldırılmasıyla mümkün olur” ifadesini kullanmıştı. Açık kaynaklara göre, MOP bombası şu an yalnızca ABD’ye ait B-2 bombardıman uçaklarında kullanılabiliyor. Bu uçaklar, her biri 13 tondan ağır iki MOP bombasıyla test edilmiş ve başarı sağlamıştı.
Hayalet uçaklar
B-2’ler radar sistemlerine yakalanmayan "hayalet" uçaklar olarak biliniyor. Yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 11 bin kilometre, ikmalle birlikte ise yaklaşık 18 bin 500 kilometrelik menzile ulaşabiliyor.
Vuradabiliriz vurmayadabiliriz’
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin “Washington savaşa dahil olacak mı?” sorusuna iki farklı yanıt verdi. İlk açıklamasında, “Bunu şu an söyleyemem. Olabilir de, olmayabilir de. Ne yapacağımı kimse bilmiyor” diyerek ihtimalleri açık bıraktı. İkinci basın toplantısında ise “Ortadoğu’da bir savaşa sürüklenmek istemiyorum.
"İranlılar benimle Beyaz Saray’da görüşmek istediklerini söylüyor ama artık çok geç. Macron’un söylediği gibi biz ateşkes değil, zafer istiyoruz. Bu zafer de İran’ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasıyla mümkün olur. Mutlak zafer istiyorum” dedi. Trump ayrıca, İsrail’in İran’la giriştiği savaşta üstünlük sağladığını da ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Hayalet uçaklar Diego Garcia’da
Mart ayında en az üç B-2 bombardıman uçağının Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssüne konuşlandığı bildirildi.
İran’ın sahip olduğu en uzun menzilli balistik füzeler 2 bin kilometreye kadar ulaşabilirken, Diego Garcia ile İran arasındaki mesafe yaklaşık 3 bin 795 kilometre.
İngiltere’ye bağlı bu ada, geçmişte Afganistan ve Irak’taki operasyonlar sırasında da ABD bombardıman uçakları için önemli bir kalkış noktası olmuştu. Öte yandan, B-2 uçakları ilk kez 1999’da Kosova’daki operasyonlarda, daha sonra 2001’de Afganistan’da Taliban’a karşı yürütülen hava harekâtlarında kullanılmıştı.