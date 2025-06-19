Trump'ın İran planı ne? Amerikan B-2’leri Fordo’yu vuracak mı?

Vuradabiliriz vurmayadabiliriz’





ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin “Washington savaşa dahil olacak mı?” sorusuna iki farklı yanıt verdi. İlk açıklamasında, “Bunu şu an söyleyemem. Olabilir de, olmayabilir de. Ne yapacağımı kimse bilmiyor” diyerek ihtimalleri açık bıraktı. İkinci basın toplantısında ise “Ortadoğu’da bir savaşa sürüklenmek istemiyorum.





"İranlılar benimle Beyaz Saray’da görüşmek istediklerini söylüyor ama artık çok geç. Macron’un söylediği gibi biz ateşkes değil, zafer istiyoruz. Bu zafer de İran’ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasıyla mümkün olur. Mutlak zafer istiyorum” dedi. Trump ayrıca, İsrail’in İran’la giriştiği savaşta üstünlük sağladığını da ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.