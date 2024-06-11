Ünlü komedyen Gazze kasabı Netanyahu'yu eleştirdi: Ulusal radyodaki işinden kovuldu

Kurum içinde "ifade özgürlüğünün ve mizahın hiçbir şekilde hedef alınmadığını" savunan Veil, komedyenin uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiğini ve kendilerine işten çıkarmak dışında başka seçenek bırakmadığını ileri sürdü.