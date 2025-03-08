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Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu: Bir hafta karısının cansız bedeniyle yaşamış

Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu: Bir hafta karısının cansız bedeniyle yaşamış

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:278/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hollywood'un efsane oyuncularından Gene Hackman, ve eşi Betsy Arakawa'nın şüpheli ölümü dünyada yankı uyandırmıştı. Hackman'ın eşinin kemirgenlerin neden olduğu bir hastalık olan hantavirüs akciğer sendromundan öldüğünü açıklandı. Arakawa'nın ölümünden bir hafta sonra da Hackman'ın vefat ettiği, ünlü oyuncunun Alzheimer hastası olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde evlerinde ölü bulunan Hollywood'un efsanevi oyuncularından Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.


Yerel medya, olayda cinayet şüphesi olmadığını bildirmiş ancak ölümün kesin nedeni henüz açıklanmamıştı.

Çiftin şüpheli ölümü, merak uyandırmıştı.

New Mexico Baş Adli Tabibi Heather Jarrell, Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın kemirgenlerin neden olduğu bir hastalık olan hantavirüs akciğer sendromundan öldüğünü açıkladı.

Jarrell, 95 yaşındaki Hackman'ın otopsisinin ayrıca ileri Alzheimer hastalığı, ciddi kalp hastalığı ve daha önce kalp krizi geçirdiğine dair işaretler ortaya çıkardığını söyledi. Oyuncunun hantavirüs testi negatif çıktı.

"Arakawa en son 11 Şubat gecesi evine dönerken görüldü ve kısa bir süre sonra ölmesi bekleniyor"dedi. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza ise, Hackman'ın yaklaşık bir hafta daha hayatta kaldığına inanıldığını ve kalp pilinde son kayıtlı aktivitenin 18 Şubat'ta gerçekleştiğini söyledi.

Yetkililer, Hackman'ın karısının öldüğünün farkında olup olmadığının net olmadığını söyledi. Jarrell, Hackman'ın öldüğü sırada susuz kalmadığını söyledi.

“The French Connection” ve “Unforgiven” gibi filmleriyle iki kez Oscar ödülü kazanan Hackman, 1991 yılında Arakawa ile evlendi. İlk eşinden üç çocuğu var.

#Gene Hackman
#Betsy Arakawa
#Hollywood

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