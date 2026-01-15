Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü

Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü

08:4815/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Venezuela'da binlerce kişi, ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasına tepki göstererek özgürlüğü için talepte bulundu.Başkent Caracas’ta Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Maduro ile eşi serbest bırakılana kadar protestolarını sürdüreceklerini vurguladı.

PSUV Seferberlik ve Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nahum Fernandez, yaptığı konuşmada Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetine desteklerinin tam olduğunu söyledi.Venezuelalılara birlik çağrısı yapan Fernandez, "Birlik, şu anda tartışma konusu değildir. Birliğe karşı komplo kuran herkes, Venezuela’ya karşı komplo kurmuş olur. Herkes, bu birliğe katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Maduro’nun salıverilmesi çağrısını yineleyen Fernandez, "Burada hiçbir şeyi kutlamıyoruz, protesto ediyoruz. Maduro’nun serbest bırakılmasını, Cilia’nın geri dönmesini istiyoruz. Her ikisinin de ülkeye dönmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan onlarca motosikletli grup, Caracas’ın en büyük caddesinde konvoy oluşturup turlayarak Maduro’ya destek verdi.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmiştiABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

#Maduro için özgürlük
#Maduro'ya destek yürüyüşü
#Venezuela
#workers
#protest
#politics
#Labor
#march
#Nicolas Maduro
#Caracas
#PDVSA
#CANTV
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında tansiyon düştü: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın geri çekildi! İşte 15 Ocak güncel fiyatlar