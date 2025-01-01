Yeni Suriye'nin profesyonel ordusuna Türk tuğgeneral

Kanlı Baas rejiminden kurtulan yeni Suriye, düzenli ve profesyonel bir ordu kurma çalışmalarını hızlandırdı. Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi’nin, tuğgeneral rütbesiyle yeni orduda görev alacağı açıklandı.
8 Aralık 2024'te, Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi çöktü ve Beşar Esed Rusya'ya kaçtı.
Suriye Milli Güçleri başkent Şam'a girerek Esed rejimi sonrası yeni düzeni sağladı.
Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın diplomatik görüşmeleri de sürüyor.
Öte yandan Suriye'de muhalif silahlı grupların birleştiği yapı, yeni yönetim tarafından düzenli ve profesyonel bir orduya dönüştürülmek üzere yeniden yapılandırılıyor.
Yeni orduya Türk isim
Bu kapsamda, silahlı kuvvetlerde görev almak üzere Uygur, Ürdünlü ve Türk vatandaşlarının da dahil olduğu bazı savaşçılar atandı.
Haber, iki farklı Suriyeli kaynaktan edinilen bilgilere dayandırılıyor.
Suriyeli askerî kaynak ve HTŞ kaynağına göre, Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi ve Ürdün vatandaşı Abdul Rahman Hussein el-Khatib tuğgeneralliğe atandı.
Kaynaklar, pazar günü Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan yaklaşık 50 subay atamasından en az altısının yabancı uyruklu kişileri içerdiğini belirtti.
Yeni ordunun tertip edilmesinin ardından ülkenin terör örgütleriyle mücadelesinin hız kazanması bekleniyor.
Özellikle Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor.