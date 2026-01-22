ABD'li dev bankadan altın için agresif revize: Tahminlerini değiştirdi beklentiler altüst oldu

Küresel piyasaların önde gelen oyuncularından ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasındaki değişen dinamikleri ve artan talep dengesini mercek altına alarak fiyat projeksiyonlarında önemli bir güncellemeye gitti. Banka analistleri, özellikle merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileriyle hız kazanan alımları ve özel sektör yatırımcılarının güvenli liman arayışıyla yoğunlaşan talebini temel gerekçe göstererek, ons altın için belirledikleri gelecek hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

ABD merkezli finans devi Goldman Sachs, küresel piyasalardaki talep artışını işaret ederek altın fiyatlarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, hem merkez bankalarından hem de özel yatırımcılardan gelen güçlü talebi gerekçe göstererek, Aralık 2026 vadeli ons altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara yükseltti.

Merkez Bankalarının İştahı: Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda, aylık ortalama 60 ton altın alımı yapması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte, borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının artış trendine gireceği öngörülüyor.

Yatırımcıların, portföy çeşitlendirme sürecini fiilen başlattığı vurgulandı. Özel sektörün, 2026 yılı boyunca riskten korunma amaçlı aldığı altın pozisyonlarını bozmayacağı ve satış yapmayacağı varsayılıyor.

Bu "elde tutma" eğilimi, fiyat tahminlerinde taban seviyesini yukarı çekerek beklentilerin üzerinde bir artışa zemin hazırladı.