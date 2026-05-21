Akaryakıta yeni indirim müjdesi: Tabelalar yeniden değişecek işte güncel benzin ve motorin fiyatı

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, yurt içi akaryakıt tabelalarında hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki hızlı değişimin ardından araç sahiplerinin gözü pompa fiyatlarına çevrilirken, beklenen müjdeli haber piyasalara düştü. Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 5 oranındaki düşüşün etkisiyle, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda indirim beklentisi oluştu. Bu önemli gelişmeyle birlikte, son zamlarla yükselişe geçen motorinin litre fiyatı yeniden 70 lira bandının altına inmiş olacak.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde 113 dolar seviyelerine kadar tırmanan brent petrol, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı yaratmıştı. Ancak kısa süre içinde petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 5'lik düşüş, araç sahipleri için beklenen indirim haberini beraberinde getirdi.

Motorine indirim geliyor

Dün yaşanan yükselişin ardından bugün itibarıyla motorinin litresine 1 lira 74 kuruşluk bir zam yansımıştı. Brent petrolün varil fiyatının hızla 107 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte sektörde yeni bir fiyatlandırma ihtiyacı doğdu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarın itibarıyla motorin grubunda 2 lira 35 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.



3 /5 Gelecek olan bu indirimle beraber motorinin litre fiyatı yeniden 70 liranın altına gerilemiş olacak. Yapılacak fiyat güncellemesinin ardından motorinin litresinin batı illerinde 67-68 lira, doğu illerinde ise 69-70 lira seviyelerine inmesi öngörülüyor.

21 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Vatandaşların yakından takip ettiği 21 Mayıs tarihli güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında üç büyükşehirdeki rakamlar netleşmiş durumda. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 65 lira 3 kuruştan, motorin 69 lira 30 kuruştan ve otogaz 33 lira 89 kuruştan satılıyor.