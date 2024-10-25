Akkuyu NGS'nin türbin tesisi montajının son aşamasına gelindi

"Uzmanlarımızın ve tedarikçi firmanın mühendislerinin koordineli çalışmaları sayesinde, rotorun statora yerleştirilmesi, yataklara takılması ve kurulması işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Rotorun yerleştirilmesi, tüm yardımcı sistemleri statora bağlamaya ve yatakları takmaya olanak tanıyor. Bu, aynı zamanda uzmanların turbo jeneratör şaft hattının hizalanmasını gerçekleştirmesini de sağlayacak."