Altın alınır mı satılır mı? Goldman Sachs’tan 2026 için çarpıcı senaryo

“Süper döngü değil, politika etkisi”





Goldman Sachs, mevcut yükselişi klasik bir “emtia süper döngüsü” olarak değerlendirmediğini de belirtti. Fiyat hareketinin daha çok politika kaynaklı belirsizlikler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimle bağlantılı olduğu ifade edildi.