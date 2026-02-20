Altın alınır mı satılır mı? Goldman Sachs’tan 2026 için çarpıcı senaryo

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Küresel piyasalarda dengeler yeniden şekillenirken ABD’li yatırım devi Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken bir projeksiyon paylaştı. Banka, yükselişin arkasındaki iki temel dinamiğe işaret edip 2026 yılı için çarpıcı senaryoyu paylaştı. Peki altın alınır mı, satılır mı? İşte güncel, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları...
Küresel ekonomide belirsizlikler artarken yatırımcıların güvenli liman arayışı yeniden hız kazandı. Merkez bankalarının alım iştahı, faiz politikalarındaki olası değişim ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
Bu tablo içinde ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 görünüm raporunda dikkat çeken bir altın senaryosu ortaya koydu.
5 bin 400 dolar hedefi dikkat çekti
Banka, yapısal talebin güçlü kalmaya devam edeceğini belirterek ons altının 2026 yıl sonuna kadar 5 bin 400 dolara “yavaş ama istikrarlı” bir yükselişle ulaşabileceğini öngördü. Raporda orta vadeli eğilimin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.
Rapora göre altın fiyatlarını destekleyecek iki temel unsur öne çıkıyor:
Küresel merkez bankalarının güçlü altın alımları
Federal Reserve’in (Fed) faiz indirim süreciyle birlikte artması beklenen yatırımcı talebi
Banka, özellikle faiz indirimlerinin reel getirileri aşağı çekmesi halinde altının daha cazip hale geleceğine dikkat çekti.
“Süper döngü değil, politika etkisi”
Goldman Sachs, mevcut yükselişi klasik bir “emtia süper döngüsü” olarak değerlendirmediğini de belirtti. Fiyat hareketinin daha çok politika kaynaklı belirsizlikler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Raporda, yapısal baskıların uzun vadede altını desteklemeye devam edeceği ancak rallinin süresi ve kapsamının kesin biçimde öngörülmesinin zor olduğu kaydedildi.
Peki altın alınır mı satılır mı?
Banka doğrudan “al” ya da “sat” yönünde bir tavsiye vermiyor. Ancak faiz indirim süreci ve merkez bankası alımlarının sürmesi halinde altının orta ve uzun vadede destek bulabileceğine işaret ediyor.
Uzmanlara göre kısa vadeli dalgalanmalar devam edebilir. Ancak küresel belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda altın, portföylerde risk dengeleyici unsur olarak öne çıkmayı sürdürüyor.
Gram altın
Alış: 7.063,02
Satış: 7.063,91
22 Ayar Bilezik
Alış: 6.657,77
Satış:6.710,87
Altın (ONS)
Alış:5.007,45
Satış: 5.008,04
Cumhuriyet Altını
Alış: 47.500,00
Satış: 47.938,00
Yarım Altın
Alış: 23.823,00
Satış: 24.083,00
Çeyrek Altın
Alış: 11.911,00
Satış: 12.049,00
Reşat Altını
Alış: 47.532,47
Satış: 47.970,95
22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 6.648,01
Satış: 6.956,66
18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 5.153,02
Satış: 5.153,61
14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 4.002,29
Satış: 5.273,48
Tam Altın
Alış: 46.689,28
Satış: 47.632,96