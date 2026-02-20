YÜKSELİŞ BANDINA GİRDİ





Hafta ortasındaki yatay seyrini kıran altın, bugün alıcılı bir seyir izleyerek yeniden yükseliş bandına girdi. Önceki günü 7 milyon 275 bin lira seviyelerinde tamamlayan kıymetli maden, yeni güne yüzde 0,6'lık bir primle başlayarak kilogram başına 7 milyon 320 bin lira seviyesine tırmandı. Küresel piyasalarda ons altının destek bulması ve iç piyasadaki talep artışı, bu yükselişte ana tetikleyici oldu. Analistler, 7 milyon 300 bin lira sınırının aşılmasının psikolojik bir eşik olduğunu belirtirken, gün içindeki oynaklığın haftalık kapanışa nasıl yansıyacağı merak konusu.