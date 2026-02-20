Altın fiyatlarında yaşanan değişimler haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Gram altın sabah saatlerinde 7.042,17 seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.991,21 dolar ile haftalık kapanış öncesi ibrenin yukarı dönerek, 'güvenli liman' arayan yatırımcının yüzünü güldürmesiyle piyasalardaki hareketliliği de artırdı. İşte 20 Şubat Cuma gününe ilişkin güncel altın fiyatları.
ALTINDA SON DURUM
Günlerdir süren durgunluğun ardından altın piyasası haftanın son işlem gününe moralli başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 320 bin lira oldu.
YÜKSELİŞ BANDINA GİRDİ
Hafta ortasındaki yatay seyrini kıran altın, bugün alıcılı bir seyir izleyerek yeniden yükseliş bandına girdi. Önceki günü 7 milyon 275 bin lira seviyelerinde tamamlayan kıymetli maden, yeni güne yüzde 0,6'lık bir primle başlayarak kilogram başına 7 milyon 320 bin lira seviyesine tırmandı. Küresel piyasalarda ons altının destek bulması ve iç piyasadaki talep artışı, bu yükselişte ana tetikleyici oldu. Analistler, 7 milyon 300 bin lira sınırının aşılmasının psikolojik bir eşik olduğunu belirtirken, gün içindeki oynaklığın haftalık kapanışa nasıl yansıyacağı merak konusu.
ABD BASINI MUHTEMEL SALDIRI İÇİN TARİH VERDİ
ABD merkezli CBS’in hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, üst düzey güvenlik yetkilileri ABD Başkanı Donald Trump’a, ordunun İran’a yönelik muhtemel bir saldırı için cumartesi itibarıyla hazır olacağını bildirdi.
YATIRIMCILAR BUGÜN SAAT 16.30’A DİKKAT!
Öte yandan bugün saat 16.30’da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi açıklanacak. Kritik Fed faiz beklentilerini şekillendirirken, altında rotayı değiştirebilir.
HAFTA SONU SALDIRI OLUR MU?
Hafta sonunda bir saldırı olur mu? Şu anda bu ihtimalin altın fiyatına bir miktar etkisi var. Diğer taraftan Çin piyasası kapalı olduğu için piyasalarda aktif bir hareketlilik gözlenmiyor. Çarşamba günü bir miktar fiyatlar yükselmişti. Fed’in son toplantı tutanaklarında üyelerin bir kısmının faiz indirilsin, bir kısmının indirilmesin, yükseltilsin söylemleri altın fiyatlamalarını etkiledi.
İşte 20 Şubat Cuma gününe ilişkin altın fiyatlarında son durum
GRAM ALTIN FİYATI
7.042,17 TL
CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.991,21 dolar
CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN FİYATI
12.061,00 TL
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
47.985,00 TL
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YARIM ALTIN FİYATI
24.106,00 TL
CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN FİYATI
47.632,96 TL
CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ