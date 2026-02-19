Altın için kırmızı alarm! Dev banka Son 50 yılın verilerini inceledi piyasaları sarsacak rakamı duyurdu: Zirve yürüyüşü bitmedi

İçinde bulunduğumuz mevcut döngünün henüz 39. ayında ve yüzde 209 yükseliş seviyesinde olması, banka analistlerine göre geçmiş örneklere kıyasla büyüme potansiyelinin hem süre hem de büyüklük açısından devam ettiğini kanıtlıyor. Ayrıca bu döngüyü geçmiştekilerden ayıran en önemli farkın, merkez bankalarının agresif altın alımları olduğu ve bu durumun yükselişi destekleyen ana taşıyıcı kolon olduğu vurgulanıyor.