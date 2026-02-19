Altın için kırmızı alarm! Dev banka Son 50 yılın verilerini inceledi piyasaları sarsacak rakamı duyurdu: Zirve yürüyüşü bitmedi

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvelerin ardından piyasalara yön verecek çarpıcı bir uyarı geldi. Yatırımcılar dalgalı seyirde yönünü bulmaya çalışırken, Kanada merkezli dev banka Scotiabank'ın yayımladığı son rapor ezberleri bozdu. Son 50 yılın verilerini mercek altına alarak hazırlanan bu kritik analiz, 39 aydır süren yükseliş trendinin daha da devam edeceğini öngördü. Scotiabank analistleri, altın yatırımcısını yakından ilgilendiren çok kritik bir tahminde de bulundu. Peki uzmanlara göre altın fiyatları ne kadar olacak? İşte cevabı merakla beklenen o raporun tüm ayrıntıları...
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve süregelen jeopolitik risklerin gölgesinde güvenli liman olmaya devam eden altın için dev bankalar peş peşe yeni öngörülerini açıklıyor. Son olarak Kanada merkezli Scotiabank tarafından hazırlanan ve son yarım asrın ekonomik verilerini inceleyen dikkat çekici bir piyasa raporu yayımlandı. Merkez bankalarının rekor seviyedeki agresif altın alımlarına ve halen devam eden yükseliş potansiyeline dikkat çekilen raporda, altının adil değeri de yeniden hesaplandı.
DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR
2026 yılı içerisinde gram altın 7.811 TL, ons altın ise 5.598 dolar seviyelerini test ederek tarihi zirvelerini görmüştü. Bu rekor seviyelerin ardından piyasada bir süredir dalgalı bir seyir hakim. Güncel verilere bakıldığında, gram altın gün içinde en düşük 6.826 TL ve en yüksek 6.954 TL bandında hareket ederek saat 10.50 itibarıyla 6.938 TL seviyesinde dengelendi. Ons altın ise 4.854 dolar ile 4.942 dolar arasında işlem görürken, saat 11.06 itibarıyla 4.929 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Dünya genelinde para politikalarındaki belirsizlikler, teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına dair şüpheler ve devam eden jeopolitik riskler, güvenli liman altına olan talebi canlı tutmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üç kez faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, analistler bugünkü FOMC toplantı tutanaklarının varlık fiyatlarında yeni bir oynaklık yaratabileceğine ve nihai faiz oranına yönelik ipuçlarının yakından izleneceğine dikkat çekiyor.
TARİHİ DÖNGÜLERİ İNCELENDİ
Scotiabank analistleri Tanya Jakusconek ve Hugo Ste-Marie liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan rapor, 1970 yılına kadar uzanan son 50 yıldaki altı büyük altın boğa döngüsünü mercek altına aldı. Tarihsel veriler, bu yükseliş döngülerinin ortalama 48 ay sürdüğünü ve yatırımcısına yüzde 336 oranında devasa bir getiri sağladığını ortaya koyuyor.
İçinde bulunduğumuz mevcut döngünün henüz 39. ayında ve yüzde 209 yükseliş seviyesinde olması, banka analistlerine göre geçmiş örneklere kıyasla büyüme potansiyelinin hem süre hem de büyüklük açısından devam ettiğini kanıtlıyor. Ayrıca bu döngüyü geçmiştekilerden ayıran en önemli farkın, merkez bankalarının agresif altın alımları olduğu ve bu durumun yükselişi destekleyen ana taşıyıcı kolon olduğu vurgulanıyor.
1.600 DOLARLIK RİSK PRİMİNE DİKKAT
Büyüme potansiyeli vurgusuna rağmen raporda kritik uyarılara da yer veriliyor. Scotiabank, altının "adil değerini" 3.400 dolar olarak hesaplıyor. Mevcut fiyatlamaların içindeki 1.600 dolarlık risk priminin, doların küresel çapta güçlenmesi veya jeopolitik tansiyonun düşmesi gibi senaryolarda piyasa için risk teşkil edebileceği belirtiliyor.
Özellikle Ocak 2026'da gerçekleşen Kevin Warsh'un Fed başkan adaylığı gibi kurumsal bağımsızlığı vurgulayan güçlü sinyallerin ve ABD-İran temaslarında kaydedilen ilerlemelerin, altının üzerindeki güvenli liman talebini baskılayabileceği ifade ediliyor.