Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep dengeleri, altın fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ediyor. Yatırımcıların ve birikim yapan vatandaşların gözü ise anlık Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerinde. Türkiye’de altın ticaretinin kalbinin attığı merkezlerden biri olan Kapalıçarşı'da 19 Mayıs 2026 canlı verilerine göre altın fiyatlarında yeni haftanın yönü netleşti. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL'den el değiştiriyor? İşte günce veriler ekseninde derlenen 19 Mayıs 2026 güncel altın fiyat listesi ve piyasanın önde gelen uzmanlarından son dakika altın yorumları...

1 /15 19 Mayıs 2026 Altın Canlı Fiyat Listesi Haftanın ikinci işlem gününde serbest piyasada işlem gören altın anlık alış ve satış fiyatları şu şekilde yansıyor:

2 /15 Gram Altın Ne Kadar? Gram Altın Alış: 6.640,10 TL

Gram Altın Satış: 6.725,50 TL

3 /15 Çeyrek Altın Ne Kadar? Yeni Çeyrek Altın Alış: 10.780,00 TL

Yeni Çeyrek Altın Satış: 10.930,00 TL

Eski Çeyrek Altın Satış: 12.650,00 TL

4 /15 Yarım ve Tam Altın Fiyatları Yarım Altın Satış: 21.860,00 TL

Yeni Ziynet Tam Altın Satış: 49.580,00 TL

Eski Ziynet Tam Altın Satış: 50.275,00 TL

5 /15 Cumhuriyet Altını ve Ata Lira Kaç TL? Yeni Cumhuriyet Altını (Ata Lira) Alış: 50.855,00 TL

Yeni Cumhuriyet Altını (Ata Lira) Satış: 52.040,00 TL

Eski Cumhuriyet Altını Satış: 52.358,00 TL

6 /15 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı 22 Ayar Bilezik Alış: 6.120,00 TL

22 Ayar Bilezik Satış: 6.540,00 TL

7 /15 Serbest piyasa ve canlı altın verilerindeki makas aralıkları, gün içerisindeki işlem hacmine ve ons altındaki anlık dalgalanmalara göre değişiklik gösterebilmektedir.

8 /15 Küresel Piyasalarda Ons Altın Denge Arayışında Uluslararası piyasalarda spot altın (Ons) fiyatı, geçtiğimiz haftalarda yaşanan sert kar realizasyonlarının ardından toparlanma çabası içerisine girdi. Küresel finans veri sağlayıcısı Kitco ve uluslararası piyasa raporlarına göre, yeni günde spot altın ons başına 4.540,80 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

9 /15 Uzmanlar, ons altındaki günlük bazda görülen hafif yönlü toparlanmaların kalıcı olup olmadığını teyit etmek için küresel merkez bankalarının faiz kararlarının ve enflasyon verilerinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. İç piyasada ise dolar/TL kuru ve ons altının eş zamanlı hareketi, Harem Altın fiyatlarının yönünü doğrudan tayin ediyor.

10 /15 Uzmanların Son Altın Yorumları: Yatırımcıyı Neler Bekliyor? Altın fiyatlarındaki bu dalgalı seyir devam ederken, gözler analistlerin ve finans uzmanlarının teknik seviyelerine çevrildi. Yatırım stratejisini belirlemek isteyenler için öne çıkan uzman görüşleri şu şekilde:

11 /15 Mynet Finans Analist Raporları: "Kademeli Alım Fırsatları Doğabilir" Finans piyasası analistlerinin Mynet Finans raporlarında yer alan değerlendirmelerine göre; uzun vadeli düşünen altın yatırımcıları için ons bazında kritik destek seviyeleri masada kalmaya devam ediyor. Analistler, "Ons altın tarafında uzun vadeli portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için 4.550 - 4.600 dolar bandı ilk kademe olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.500 - 4.550 dolar arası ikinci kademe alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Piyasadaki en güçlü ana destek seviyesi ise şu an için 4.400 dolar sınırında bulunuyor" yorumunda bulunuyor.

12 /15 Kapalıçarşı Stratejistleri: "İç Piyasa Makasına Dikkat" Ekonomi kanalları ve GZT Ekonomi analizlerinde görüşlerine başvurulan Kapalıçarşı uzmanları, fiziki altın talebinin canlı kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Uzmanlar, ekran fiyatları (bankalar) ile serbest piyasa (Harem Altın, Kapalıçarşı) arasındaki makasın oynak dönemlerde açılabileceğine dikkat çekerek, düğün sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte fiziki çeyrek ve gram altına olan yerel talebin fiyatları destekleyen bir alt unsur olduğunu ifade ediyor.

13 /15 Altın Fiyatları Neden Dalgalanıyor? Altın fiyatlarının yönü üzerinde şu an şu üç temel dinamik rol oynuyor:

Merkez Bankası Politikaları: Küresel enflasyonla mücadele kapsamında atılan faiz adımları, faizsiz bir varlık olan altına olan talebi doğrudan etkiliyor.

Jeopolitik Riskler: Dünyadaki jeopolitik gerilimlerin tırmanması, altının güvenli liman algısını güçlendirerek ani yükselişleri tetikleyebiliyor.

Dolar Endeksi (DXY): Uluslararası para birimleri karşısında doların güçlenmesi, ons altının baskılanmasına yol açabiliyor.

14 /15 Burada yer alan bilgiler çeşitli finans kaynaklarından derlenmiş olup, kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.