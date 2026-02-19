Bu gelişmelerle birlikte sadece Fed sadece ABD-İran gerilimi değil, yaklaşan kasım seçimlerinde Trump’ın yeniden seçilip seçilmeyeceğine dair kafa karışıklığı, yeni Fed Başkanı’nın koltuğa oturmasının ardından faiz indirip indirmeyeceğine dair kafa karışıklıkları emtiaları pozitif etkiliyor.





BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman gibi birçok bankanın altını önceki istikrarlı yükselişini destekleyen faktörlerin hala masada olduğunu söylemesi doğrudur. Masada ve 2026 yılı boyunca yine emtia tarafında yukarı doğru hareketler görürüz. Belki gümüşte daha az ancak bununla birlikte altın, paladyum, nikel gibi emtaialarda yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Merkez bankaları da borsa fonları da altın alımlarında hız kesmiş gözükmüyor.

Bir de borsalarda çöküş senaryolarına ilişkin haber akışları da hisse senetlerinden çıkan yatırımcıyı emtia fonlarına yönlendiriyor. Hem fiziki hem fon şeklinde emtiaya olan yönelim ve her geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir süreç.



