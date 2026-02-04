Altın fiyatlarında önemli bir dalgalanma yaşanıyor. Ocak ayında sert yükselişle gösteren altının gram fiyatı 7.811 lira ile, ons altın ise 5.595 dolar ile rekor kırdı. 'Altını kuyumcudan mı alalım yoksa bankadan mı?' ikilimi yaşayanlar için İslam Memiş açıklama yaptı.
Rekor üstüne rekor kıran altın geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında son 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Gramda 1.600 liralık, ons altında ise 1.100 dolarlık kayıp yaşandı.
Sert düşüş sonrası toparlanmaya başlayan altının gramı 7 bin liranın, onsu ise 5 bin doların üzerine çıktı.
Altındaki sert dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi.
Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makasa dikkat çeken Memiş, "Şu an kuyumcudan mı, bankadan mı altın almak daha mantıklı?" sorusuna cevap verdi.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması bitmedi. Bugünlerde herkes, yabancı kuruluşlar da manipülasyon piyasasına dikkat çekmeye başladı. Piyasalarda hem jeopolitik gerilim hem de manipülasyon fiyatlaması var. Çok sert dalgalı seyirle devam ediyor. Satış yönlü karar vermektense, düşüşleri alım fırsatı olarak görmek daha mantıklı.
1 kilogram külçe altında 10 bin dolar işçilik var. Piyasada gram altın yok. Şu anda 7 bin 605 liradan satılıyor. 3 farklı fiyat var. Kuyumcu, banka ve darphane sertifikası...
BANKALAR DAHA UYGUN
Banka ve darphane sertifikaları bugünlerde daha mantıklı. Şahsen ben altın yatırımı yapsaydım, kuyumculardan fiziki almazdım. Bankalardan alırdım. Daha uygun...