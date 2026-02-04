İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:





Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması bitmedi. Bugünlerde herkes, yabancı kuruluşlar da manipülasyon piyasasına dikkat çekmeye başladı. Piyasalarda hem jeopolitik gerilim hem de manipülasyon fiyatlaması var. Çok sert dalgalı seyirle devam ediyor. Satış yönlü karar vermektense, düşüşleri alım fırsatı olarak görmek daha mantıklı.





1 kilogram külçe altında 10 bin dolar işçilik var. Piyasada gram altın yok. Şu anda 7 bin 605 liradan satılıyor. 3 farklı fiyat var. Kuyumcu, banka ve darphane sertifikası...