Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.





Kura süreci 29 Aralık'ta başlarken, iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri peyderpey açıklanıyor.