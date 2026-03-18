Serbest piyasa gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, yeni işlem gününde yatırımı olan tarafından mercek altına alındı. Gram altın yeni güne düşüşle başladı. Bugün (18 Mart Çarşamba) 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar oldu? Altında alım fırsatı mı? İşte altın piyasasında son gelişmeler.

1 /9 Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesinde gerilerken ons altın yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Orta Doğu’daki savaş ve yükselen petrol fiyatları ise piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

2 /9 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:7.086,88 TL Gram altın satış fiyatı:7.087,79 TL



3 /9 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı:11.706,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:11.883,00 TL



4 /9 ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:4.990,46 Ons altın satış (USD) fiyatı:4.991,06



5 /9 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı:46.686,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.320,00 TL



6 /9 Orta Doğu’daki gelişmeler de etkili Orta Doğu’daki gelişmeler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran da Basra Körfezi genelindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını devam ettirdi. Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinin büyük ölçüde aksaması küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği artırdı.





7 /9 Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını artırması, altının güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Buna karşın yüksek faiz oranları, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının çekiciliğini sınırlayabiliyor.

8 /9 Öte yandan Birleşik Krallık, Euro Bölgesi, Japonya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankalarının da İran savaşının başlamasından sonraki ilk toplantılarını bu hafta gerçekleştirmesi bekleniyor.