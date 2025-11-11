Araba alacaklar dikkat: Markaların sıfır faizli kasım kampanyaları açıklandı! İşte Togg, Opel, Nissan, Fiat ve Peugeot’tan faizsiz kredi fırsatları

2025’in sonuna yaklaşılırken otomobil markaları yılın en büyük kampanyalarını duyurdu. Ford, Renault, Peugeot, Togg, Fiat, Opel, Nissan ve JAECOO; 12 aya varan sıfır faizli kredi, nakit indirim ve ücretsiz tavan-renk opsiyonlarıyla kasım ayında büyük rekabet başlattı. İşte otomobilde kasım ayı kampanyaları...
Kasım ayı, sıfır otomobil almak isteyenler için yılın en avantajlı dönemi oldu. Hem yerli hem yabancı markalar kredi faizlerini sıfırlayıp indirimleri artırırken, bazı modellerde ücretsiz renk ve donanım seçenekleri de sunuluyor. İşte markalara göre sıfır faizli kampanya listesi:
Ford Yeni Puma
Anahtar teslim peşin fiyatı 1 milyon 839 bin 800 TL olan Ford Yeni Puma Titanium, 2 milyon 74 bin 400 TL olan Ford Yeni Puma ST-Line X için 12 ay vadeli sıfır faizli 400 bin TL kredi imkanı sunuluyor.
Ford PUMA GEN-E
Liste fiyatı 1 milyon 936 bin 900 TL olan Ford PUMA GEN-E için de 12 ay vadeli sıfır faizli 400 bin TL kredi fırsatı mümkün. Açılabilir panoramik cam tavan için 40 bin 400 TL opsiyon ücreti talep ediliyor.
Renault Yeni Duster
Renault Yeni Duster'ın anahtar teslim fiyatı 1 milyon 745 bin TL olan Evolution Turbo Tce EDC 145 hp versiyonu için 6 ay sıfır faizli 200 bin TL kredi (aylık taksit 36 bin 667 TL) imkanı sunuluyor.
PEUGEOT E-208
Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 1 milyon 922 bin TL olan PEUGEOT E-208 GT 100kW, 40 bin lira nakit indirimi ya da 12 ay sıfır faizli 300 bin TL kredi (aylık taksit 25 bin TL) imkanı sunuluyor.
Togg T10F
Togg, T10F modeli için kasım ayına özel bireysel finansman desteği sağlıyor. Anahtar teslim fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan T10F V2 RWD Uzun Menzil için 12 ay sıfır faizli 800 bin TL kredi (aylık taksit 66 bin 667 TL) ve 48 ay vade 2.57 faiz oranıyla 1 milyon 700 bin TL kredi (aylık taksit 71 bin 578 TL) imkanı sunuluyor.
Anahtar teslim fiyatı 3 milyon 133 bin 641 TL olan T10F V2 4More için 12 ay sıfır faizli 800 bin TL kredi (aylık taksit 66 bin 667 TL) ve 36 ay vade 2.52 faiz oranıyla 1 milyon 500 bin TL kredi (aylık taksit 71 bin 564 TL) desteği sağlanıyor.
Togg T10X
Toog, yine kasım ayına özel olmak üzere T10X modeli için de bireysel finansman desteği sağlıyor. Anahtar teslim fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan T10X V2 RWD Uzun Menzil için 12 ay sıfır faizli 800 bin TL kredi (aylık taksit 66 bin 667 TL) ve 48 ay vade 2.57 faiz oranıyla 1 milyon 700 bin TL kredi (aylık taksit 71 bin 578 TL) imkanı sunuluyor.
Anahtar teslim fiyatı 3 milyon 133 bin 641 TL olan T10X V2 4More için 12 ay sıfır faizli 800 bin TL kredi (aylık taksit 66 bin 667 TL) ve 36 ay vade 2.52 faiz oranıyla 1 milyon 500 bin TL kredi (aylık taksit 71 bin 564 TL) desteği sağlanıyor.
Opel Corsa 1.2
Opel, fiyatı 1 milyon 390 bin TL-1 milyon 830 bin TL arasında değişen Corsa'nın 1.2 versiyonları için 12 ay vadeli sıfır faizli 150 bin TL kredi imkanı sunuyor. Kasım ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu da ücretsiz.
Opel Corsa Elektrik 100 kW
Anahtar teslim fiyatı 1 milyon 849 bin TL olan Opel Corsa Elektrik 100 kW için 12 ay vadeli sıfır faizli 300 bin TL kredi fırsatı sunuluyor. Kasım ayına özel ücretsiz siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu Opel Corsa Elektrik 100 kW için de geçerli.
Nissan Yeni X-Trail Mild Hybrid
Liste fiyatı 4 milyon 55 bin 500 TL olan Nissan Yeni X-Trail Mild Hybrid Auto Platinum'un kampanyalı liste fiyatı 2 milyon 899 bin TL olarak duyuruldu. Bu aracı satın almak isteyen ticari müşterilere 12 ay vadeli sıfır faizli 1 milyon TL ticari kredi fırsatı sağlanıyor.
Aynı modelin Auto Platinum Premium versiyonunun fiyatı ise 4 milyon 335 bin 900 TL'den 3 milyon 975 bin 300 TL'ye düştü. Kampanya bitiş tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.
Nissan Yeni Qashqai Mild Hybrid
Liste fiyatı 2 milyon 419 bin 300 TL olan Nissan Yeni Qashqai Mild Hybrid (Designpack) ay sonuna kadar 1 milyon 999 binden satışa sunuldu. Nakit alımda 400 bin TL'ye varan bir indirim yapılıyor.
Aynı modelin Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 12 ay vadeli sıfır faizli 600 bin TL ticari kredi fırsatı sağlanıyor. Bu versiyonların kampanyalı fiyatları 2 milyon 384 bin 900 TL-3 milyon 140 bin 900 TL arasında değişiyor.
Opel Zafira 2.2 Edition Plus XL
Anahtar teslim fiyatı 2 milyon 183 bin TL olan Opel Zafira 2.2 Edition Plus XL için 90 bin TL nakit indirimi mevcut. 12 ay vadeli sıfır faizli 450 bin TL ya da 12 ay vadeli 1.82 faiz oranıyla 900 bin TL kredi fırsatları da sunuluyor.
Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima
Anahtar teslim fiyatı 1 milyon 399 bin 900 TL olan Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima için 280 bin TL 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla (aylık taksit 29 bin 639 TL) kredi imkanı sunuluyor.
JAECOO 7
JAECOO 7'nin kampanyalı liste fiyatı 2 milyon 170 bin TL olan 4x2 Revive ve 2 milyon 380 bin TL olan 4x4 Evolve versiyonlarında 400 bin TL 6 ay vadeli yüzde 0.99 faizli ticari kredi fırsatı 30 Kasım'da sona erecek.
Yeni Nissan Juke
1 milyon 874 bin 300 TL'den satışa sunulan Yeni Nissan Juke Tekna DCT versiyonu için 100 bin TL nakit indirimi, bireysel müşterilere 12 ay vadeli sıfır faizli 240 bin TL kredi, ticari müşterilere 500 bin TL sıfır faizli 6 ay vadeli ticari kredi fırsatı sunuluyor.
N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium versiyonları için ise 100 bin TL nakit indirimi, ticari müşterilere 500 bin TL sıfır faizli 6 ay vadeli ticari kredi imkanı sağlanıyor.