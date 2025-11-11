Araba alacaklar dikkat: Markaların sıfır faizli kasım kampanyaları açıklandı! İşte Togg, Opel, Nissan, Fiat ve Peugeot’tan faizsiz kredi fırsatları

Togg T10F

Togg, T10F modeli için kasım ayına özel bireysel finansman desteği sağlıyor. Anahtar teslim fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan T10F V2 RWD Uzun Menzil için 12 ay sıfır faizli 800 bin TL kredi (aylık taksit 66 bin 667 TL) ve 48 ay vade 2.57 faiz oranıyla 1 milyon 700 bin TL kredi (aylık taksit 71 bin 578 TL) imkanı sunuluyor.





Anahtar teslim fiyatı 3 milyon 133 bin 641 TL olan T10F V2 4More için 12 ay sıfır faizli 800 bin TL kredi (aylık taksit 66 bin 667 TL) ve 36 ay vade 2.52 faiz oranıyla 1 milyon 500 bin TL kredi (aylık taksit 71 bin 564 TL) desteği sağlanıyor.