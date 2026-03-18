ASELSAN 75 farklı pozisyon için alım yapacak: KPSS şartı yok

ASELSAN, 2026 yılına yönelik kapsamlı bir işe alım süreci başlattığını duyurdu. Toplam 75 farklı pozisyon için mühendis, teknisyen ve uzman alımı yapılacağı belirtilirken, başvuruların kurumun resmi kariyer platformu üzerinden alınacağı ve adaylardan KPSS şartı istenmeyeceği ifade edildi.
Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki önde gelen kuruluşlarından ASELSAN, 2026 yılı personel alımı kapsamında farklı uzmanlık alanlarında çok sayıda yeni kadro açtı. Şirket tarafından yayımlanan ilana göre elektronik, yazılım ve makine mühendisliği başta olmak üzere toplam 75 farklı pozisyonda mühendis, teknisyen ve destek personeli istihdam edilecek.
Başvuruların ASELSAN’ın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların değerlendirme sürecinde kadın ve erkek adaylar için eşit fırsat ilkesinin uygulanacağı ifade edildi.
Kadın ve erkekler için eşit fırsat
75 farklı alanda iş ilanı yayımlandı
ASELSAN tarafından duyurulan kadrolar arasında çok sayıda mühendislik ve teknik pozisyon yer aldı.
Açılan bazı kadrolar arasında şu görevler bulunuyor:
Mekanik Malzemeler ve Hammaddeler Satın Alma Mühendisi
Yurtdışı İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı – Afrika
Cihaz Mekanik Tasarım Mühendisi
Atölye Planlama Mühendisi
Kapasite Planlama Mühendisi
Frontend Yazılım Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Makine Mühendisi
ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistem Mühendisi
Radar ve Elektronik Harp Atölye Planlama Mühendisi
Süreç Mimarı
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Siber Güvenlik Mühendisi
Proses Güvenliği Mühendisi
Karar Destek ve Simülasyon Yazılım Mühendisi
Java Web Geliştirme Mühendisi
Saha Test ve Doğrulama Mühendisi
Dış Kablaj Tasarım Mühendisi
ELD Kullanıcı Memnuniyeti Mühendisi
Agile Dönüşüm Koçu
İnsansız Deniz Araçları Sistemleri Sistem Mühendisi
Sistem Hata Yönetimi Mühendisi
Test ve Devreye Alma Mühendisi
Yazılım Test Mühendisi
Test Analiz Mühendisi
Üretim Test / Analiz Mühendisi
Uygulama Yazılımı Mühendisi
Yapay Zeka Geliştirme ve Uygulama Mühendisi
Birim & Sistem Seviyesi EMC Mühendisi
Sistem Üretim Test/Analiz Mühendisi
Kıdemli Yazılım Geliştirici
Teknoloji ve Akıllı Sistemler MühendisiYazılımlar
Medikal Cihaz Sistem Tasarım Mühendisi
Elektrik Elektronik Sistem Mühendisi
Görüntü İşleme Yazılım Tasarım Mühendisi
Kıdemli Yazılım Geliştirici / Yazılım Mimarı
Elektronik Üretim Test / Analiz Mühendisi
Sayısal Tasarım Mühendisi
Güç Elektroniği Tasarımı Mühendisi
Silah Sistemleri Mekanik Tasarım Mühendisi
Analog Elektronik Tasarım Mühendisi
Elektro-Optik Sistemler Proje Mühendisi
Radar Elektronik Harp Sistem Mühendisi
Radar Elektronik Harp Algoritma Geliştirme Mühendisi
Radar ve Elektronik Harp Sistem Üretim MühendisiElektronik ve Elektrikli Ürünler
Anten & RF Test Mühendisi
Kara Elektro-Optik Sistemleri Proje Mühendisi
Akıllı Mühimmat Mekanik Tasarım Mühendisi
Su Altı Sistemleri Malzeme Tasarım Mühendisi
Baskı Devre Kartı (PCB) Tasarım Mühendisi
Elektro-Optik Sistemler Mekanik Tasarım Mühendisi
Sinyal Analiz Yazılım Mühendisi
Elektromanyetik Uyumluluk Tasarım Mühendisi
Komuta Kontrol Yazılım Tasarım Mühendisi
Isıl Tasarım, Analiz ve Test Mühendisi
Güdüm Sistemleri Aerodinamik Tasarım ve Analiz Mühendisi
GPU Yazılım Mühendisi
Gömülü Yazılım Test ve Doğrulama Mühendisi
RADOM Mekanik Tasarım Mühendisi
PLD Donanım Doğrulama Mühendisi
Gömülü Gerçek Zamanlı Yazılım Mühendisi
Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi
Otomatik Test Sistemleri Donanım & Yazılım Tasarım MühendisiYazılımlar
PLM & MCAD Çözüm Mühendisi
FPGA Tasarım Mühendisi
Stabilize Sistemler Algoritma Tasarım Mühendisi
Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi
Elektronik Tasarım Mühendisi
Haberleşme Teknolojileri Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi
Sonar Sistemleri Sistem Tasarım Mühendisi
Donanım Testi Amaçlı Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi
Analog ve Sayısal Elektronik Tasarım Mühendisi
Donanım Kart Test Tasarım ve Doğrulama Mühendisi
Donanım Testi Amaçlı Sayısal Tasarım Mühendisi
Başvuru şartları neler?
ASELSAN tarafından yapılan duyuruya göre adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre başvuracak adaylardan şu şartları taşımları bekleniyor:
En az lisans derecesine sahip olmaları
İletişim becerilerinin gelişmiş olması
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmeleri
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmaları
Görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorununun bulunmaması
Yurt içi ve yurt dışı seyahat engelinin olmaması