ASELSAN 75 farklı pozisyon için alım yapacak: KPSS şartı yok

08:30 18/03/2026, Çarşamba
ASELSAN, 2026 yılına yönelik kapsamlı bir işe alım süreci başlattığını duyurdu. Toplam 75 farklı pozisyon için mühendis, teknisyen ve uzman alımı yapılacağı belirtilirken, başvuruların kurumun resmi kariyer platformu üzerinden alınacağı ve adaylardan KPSS şartı istenmeyeceği ifade edildi.

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki önde gelen kuruluşlarından ASELSAN, 2026 yılı personel alımı kapsamında farklı uzmanlık alanlarında çok sayıda yeni kadro açtı. Şirket tarafından yayımlanan ilana göre elektronik, yazılım ve makine mühendisliği başta olmak üzere toplam 75 farklı pozisyonda mühendis, teknisyen ve destek personeli istihdam edilecek.


Başvuruların ASELSAN’ın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların değerlendirme sürecinde kadın ve erkek adaylar için eşit fırsat ilkesinin uygulanacağı ifade edildi.


Kadın ve erkekler için eşit fırsat


75 farklı alanda iş ilanı yayımlandı


ASELSAN tarafından duyurulan kadrolar arasında çok sayıda mühendislik ve teknik pozisyon yer aldı.


Açılan bazı kadrolar arasında şu görevler bulunuyor:


Mekanik Malzemeler ve Hammaddeler Satın Alma Mühendisi

Yurtdışı İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı – Afrika

Cihaz Mekanik Tasarım Mühendisi

Atölye Planlama Mühendisi

Kapasite Planlama Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Makine Mühendisi

ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistem Mühendisi

Radar ve Elektronik Harp Atölye Planlama Mühendisi

Süreç Mimarı

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Siber Güvenlik Mühendisi

Proses Güvenliği Mühendisi

Karar Destek ve Simülasyon Yazılım Mühendisi

Java Web Geliştirme Mühendisi

Saha Test ve Doğrulama Mühendisi

Dış Kablaj Tasarım Mühendisi

ELD Kullanıcı Memnuniyeti Mühendisi

Agile Dönüşüm Koçu

İnsansız Deniz Araçları Sistemleri Sistem Mühendisi

Sistem Hata Yönetimi Mühendisi

Test ve Devreye Alma Mühendisi

Yazılım Test Mühendisi

Test Analiz Mühendisi

Üretim Test / Analiz Mühendisi

Uygulama Yazılımı Mühendisi

Yapay Zeka Geliştirme ve Uygulama Mühendisi

Birim & Sistem Seviyesi EMC Mühendisi

Sistem Üretim Test/Analiz Mühendisi

Kıdemli Yazılım Geliştirici

Teknoloji ve Akıllı Sistemler MühendisiYazılımlar

Medikal Cihaz Sistem Tasarım Mühendisi

Elektrik Elektronik Sistem Mühendisi

Görüntü İşleme Yazılım Tasarım Mühendisi

Kıdemli Yazılım Geliştirici / Yazılım Mimarı

Elektronik Üretim Test / Analiz Mühendisi

Sayısal Tasarım Mühendisi

Güç Elektroniği Tasarımı Mühendisi

Silah Sistemleri Mekanik Tasarım Mühendisi

Analog Elektronik Tasarım Mühendisi

Elektro-Optik Sistemler Proje Mühendisi

Radar Elektronik Harp Sistem Mühendisi

Radar Elektronik Harp Algoritma Geliştirme Mühendisi

Radar ve Elektronik Harp Sistem Üretim MühendisiElektronik ve Elektrikli Ürünler

Anten & RF Test Mühendisi

Kara Elektro-Optik Sistemleri Proje Mühendisi

Akıllı Mühimmat Mekanik Tasarım Mühendisi

Su Altı Sistemleri Malzeme Tasarım Mühendisi

Baskı Devre Kartı (PCB) Tasarım Mühendisi

Elektro-Optik Sistemler Mekanik Tasarım Mühendisi

Sinyal Analiz Yazılım Mühendisi

Elektromanyetik Uyumluluk Tasarım Mühendisi

Komuta Kontrol Yazılım Tasarım Mühendisi

Isıl Tasarım, Analiz ve Test Mühendisi

Güdüm Sistemleri Aerodinamik Tasarım ve Analiz Mühendisi

GPU Yazılım Mühendisi

Gömülü Yazılım Test ve Doğrulama Mühendisi

RADOM Mekanik Tasarım Mühendisi

PLD Donanım Doğrulama Mühendisi

Gömülü Gerçek Zamanlı Yazılım Mühendisi

Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi

Otomatik Test Sistemleri Donanım & Yazılım Tasarım MühendisiYazılımlar

PLM & MCAD Çözüm Mühendisi

FPGA Tasarım Mühendisi

Stabilize Sistemler Algoritma Tasarım Mühendisi

Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi

Elektronik Tasarım Mühendisi

Haberleşme Teknolojileri Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi

Sonar Sistemleri Sistem Tasarım Mühendisi

Donanım Testi Amaçlı Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi

Analog ve Sayısal Elektronik Tasarım Mühendisi

Donanım Kart Test Tasarım ve Doğrulama Mühendisi

Donanım Testi Amaçlı Sayısal Tasarım Mühendisi



Başvuru şartları neler?


ASELSAN tarafından yapılan duyuruya göre adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre başvuracak adaylardan şu şartları taşımları bekleniyor:


En az lisans derecesine sahip olmaları

İletişim becerilerinin gelişmiş olması

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmeleri

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmaları

Görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorununun bulunmaması

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engelinin olmaması



