Bakan Kurum'dan Malatya Kale'de 'kale' gibi mesaj: Afetlere dirençli, sağlam, konforlu

'ARTIK DEPREM SIRASINDA EVDEN DIŞARI ÇIKMIYORUZ'





Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan hak sahibi Neriman Karadağ, deprem sırasında sokağa çıkma gereği görmediklerini ifade ederek, "6 Şubat depreminde bile hiçbir hasar almadık. En son yaşanan deprem, Kale ilçesinde olduğu için çok daha şiddetliydi ama yine de hiçbir hasar almadık. Yapılan TOKİ evleri depreme dayanıklı, güvenli olduğu için hiçbir korku yaşamadık. Allah herkese böyle TOKİ evleri nasip etsin. TOKİ evinden başka ev tanımam. Torunlarım da biz de yastığa başımızı rahat koyabiliyoruz. Deprem oluyor mesele, benim eşim çay demliyor. Biz çay içiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Herkes dışarıda otururken biz evimizden dışarı çıkmıyoruz. Ayrıca, her şey ayağımızın altında. Devlet hastanesi burada. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise burada. Jandarmamız var. Evimizin etrafı çok güzel. Böyle insanlar olduğu sürece Türkiye'nin beli yere gelmez. Bizi kimse yıkamaz. Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varmış, iyi ki biz bu evlere gönül ferahlığıyla oturabiliyoruz" diye konuştu.